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KARS

Kars'ta hortum kamerada

Kars'ın Halefoğlu köyünde hortum etkili olurken, 4 evde hasar meydana geldi. Hortum anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Karsta hortum kamerada
Hortum nedeniyle bazı evlerin çatıları ve saman balyaları uçtu.

Kırsal alandan köye gelen hortum nedeniyle bazı evlerin çatıları ve saman balyaları uçtu.

DHA
AA
DHA

Köy halkı, panik yaşarken, hortumlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

DHA
DHA
DHA

Hortum nedeniyle köyde 4 evde hasar oluştuğunu söyleyen Mikail Ölmez, "Köyde buğdayı topluyordum, o sırada köyün dışındaki iki tepenin ortasında oluşan toz duman bir anda hortuma dönüştü. Hortumu görür görmez endişeye kapıldık.

DHA
AA
DHA

Köyün üst kısmından geçti. Köyün ortasından geçse daha çok zarar verirdi. Üzerinden geçtiği evlerin çatısını ve saman balyalarını bir kuş gibi uçurdu, camlarına zarar verdi" dedi.

DHA
AA
DHA

Köyde yaralanma ya da can kaybı olmamasına sevindiklerini söyleyen Ölmez, "Hortum önüne çıkan her şeyi uçuruyordu. Çok korkunç bir andı. Dışarıdakiler hemen evlerine girdi. Sevincimiz kimsenin burnu dahi kanamadı" diye konuştu.

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