Kartal'da yemekten zehirlenen 102 öğrenci hastanelik oldu

İstanbul'un Kartal ilçesindeki Abdulrahmangazi Mahallesi'ndeki bir özel okulda öğrenciler, yemek saatinde yemekhaneye indi. Menüde çorba, pizza, makarna ve tiramisu bulunan öğünlerini yiyen öğrenciler, yemek sonrası sınıflarına döndü. Ancak bir süre sonra bazı öğrenciler mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaya başladı.