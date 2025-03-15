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Kartal'da yemekten zehirlenen 102 öğrenci hastanelik oldu

Kartal'da yemekten zehirlenen 102 öğrenci hastanelik oldu

11:0415/03/2025, Cumartesi
G: 15/03/2025, Cumartesi
DHA
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Kartal
Kartal

İstanbul Kartal'da bir özel eğitim kurumunda öğle yemeği yiyen 102 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.

İstanbul'un Kartal ilçesindeki Abdulrahmangazi Mahallesi'ndeki bir özel okulda öğrenciler, yemek saatinde yemekhaneye indi. Menüde çorba, pizza, makarna ve tiramisu bulunan öğünlerini yiyen öğrenciler, yemek sonrası sınıflarına döndü. Ancak bir süre sonra bazı öğrenciler mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaya başladı.



Hastaneye kaldırıldılar


Olayın okul yönetimine bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri hızla okulda görevlendirildi. Toplamda 102 öğrenci, bazıları ambulansla, bazıları ise kendi imkanlarıyla hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleler sonrasında öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



#Kartal
#öğrenci
#hastane

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