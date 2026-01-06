Yeni Şafak
Kartepe Kayak Merkezi'ndeki bir otelin ruhsatı iptal edildi

Kartepe Kayak Merkezi'ndeki bir otelin ruhsatı iptal edildi

18:286/01/2026, Salı
AA
Kartepe Kayak Merkezi
Kartepe Kayak Merkezi

Kartaltepe Belediyesinden yapılan açıklamada, yapılan denetimlerde eksikliklerin tespit edilmesiyle Kartepe Kayak Merkezi'ndeki bir otelin ruhsatının iptal edildiğini ifade etti.

Kartepe Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren bir otelin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edildiği bildirildi.

Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamada, Kartepe Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren bir otelde yapılan denetimlerde eksikliklerin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu eksikliklerin yazılı bildirimler ve tutanaklarla işletmeye tebliğ edilerek mevzuat çerçevesinde süre verildiği kaydedilen açıklamada,
"Tüm yasal uyarılara ve tanınan sürelere rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle Kartepe Turizm AŞ'nin (The Green Park Kartepe Resort Otel) iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir."
ifadelerine yer verildi.


#Kartepe
#Otel
#Ruhsat
