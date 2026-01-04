İBB’nin kiracılarından Süleymaniye Külliyesi’nde Noel süslemesi

Mimar Sinan’ın İstanbul’a armağan ettiği en kıymetli eserlerden biri olan Süleymaniye Camii ve Külliyesi'nde yer alan işletmeciler Noel kutlaması için dükkanlarını süsledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından farklı sanat ve ticari alanlarda faaliyet gösteren markalara kiralanan külliye içindeki bazı dükkanların Noel konseptiyle süslenmesi, bölge sakinleri ve ziyaretçiler tarafından sert şekilde eleştirildi.

Dünyanın hiçbir yerinde cami külliyesine ait alanlarda Noel temalı süslemelere yer verilmediğini vurgulayan vatandaşlar, söz konusu uygulamanın Süleymaniye’nin tarihi, dini ve kültürel ruhuyla bağdaşmadığını dile getirdi.

Külliyenin manevi kimliği görmezden geliniyor

Osmanlı mimarisinin zirve eserlerinden biri olarak kabul edilen Süleymaniye Külliyesi, yalnızca bir ibadet mekanı değil; aynı zamanda medreseleri, imareti, darüşşifası ve sosyal yapılarıyla İslam medeniyetinin bütüncül anlayışını yansıtan bir kültür mirası olarak biliniyor.

Süleymaniye Camii

Ancak İBB’nin kiracısı konumundaki bazı işletmelerin, Noel süslemesine gitmesi, kamusal ve dini alan hassasiyetinin göz ardı edildiği yönünde yorumlara neden oldu. Süleymaniye'yi ziyaret edenler, “Bu alan sıradan bir ticaret sokağı değil, camiye ve külliyeye ait bir mekan. Burada yapılacak her düzenlemenin bu bilinçle ele alınması gerekir” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Tarihi ve manevi miras ticari anlayışa kurban ediliyor

Eleştirilerin odağında yalnızca işletmeler değil, kiralama ve denetim yetkisi bulunan İBB yönetimi de yer aldı. Böylesine sembolik ve hassas bir mekanda yapılacak uygulamaların denetlenmesinin önemi gündeme gelirken,

Süleymaniye gibi İslam dünyası için sembol niteliği taşıyan bir külliyede, farklı inançlara ait dini sembollerin teşhir edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten tepkilere yol açtı.







