Kaşıkçı'nın cesedi aranmıştı: Yalova'daki villanın akıbeti belli oldu

İstanbul'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulma çalışmaları sırasında güvenlik güçleri Yalova'ya dikkatle inceledi.
- Türkiye'ye ilk kez yenisafak.com'un duyurduğu 'Kaşıkçı cinayetinde arama çalışmaları Yalova'ya da kayacak' haberinin ardından bölgedeki bir villada güvenlik güçlerinin detaylı arama yaptı.
Yalova'nın Samanlı köyünde Suudi vatandaşlarına ait villada aramaların yapıldığı dönemde yapının kaçak olduğu bilgisi de kamuoyuna yansıdı.
İmar barışı kapsamında başvuruda bulunmuşlar
Söz konusu villa hakkında herhangi bir yıkım kararı alınıp alınmayacağı konusu merak ediliyordu.
Yenisafak.com'un bölge kaynaklarından aldığı bilgiye göre Kaşıkçı cinayetini olayı ortaya çıkmadan önce villanın sahibi Suudi işadamları gerekli başvurularda bulunarak kaçak yapılarının imar barışı kapsamında affedilmesi noktasında adımlar attı.
Yıkım söz konusu olmayacak
- Suudi iş adamlarına ait olduğu bilinen villalara ilişkin yapılan başvurunun ardından söz konusu yapıya ilişkin ceza miktarı devletin ilgili kurumuna yatırılacak.
- Ücretin yatırılmasının ardından villanın kaçak yapılaşmaya ilişkin problemi de ortadan kalkacak.
Güvenlik güçleri köpekler ve drone ile arama yapmıştı
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin arandığı villaya Ankara ve İstanbul'dan özel ekiplerin yanı sıra Yalova Emniyeti'ne bağlı polisler, itfaiye ekipleri, arama-kurtarma konusunda uzman dedektör köpekler katılmış, geniş güvenlik önlemleri alınan villanın etrafındaki ormanlık alan da drone'larla aranmıştı.
Villanın girişindeki duvarda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın portrelerinin asılı olması dikkati çekmiş, ekipler, arama çalışmalarını tamamladıktan sonra villadan ayrılmıştı.