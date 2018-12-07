Gündem Kaşıkçının cesedi aranmıştı Yalovadaki villanın akıbeti belli oldu
İSTANBUL

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin arandığı Yalova'daki kaçak villa yıkılacak mı?

Kaşıkçı'nın cesedi aranmıştı: Yalova'daki villanın akıbeti belli oldu

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin MİT ve Emniyet birimleri tarafından koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında, Yalova'daki bir villada da arama yapılmıştı. Kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılıp yıkılmayacağı merak edilen merak edilen villanın akıbeti belli oldu.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da arama yapılan Suudilere ait villa.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da arama yapılan Suudilere ait villa.

İstanbul'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulma çalışmaları sırasında güvenlik güçleri Yalova'ya dikkatle inceledi.

  • Türkiye'ye ilk kez yenisafak.com'un duyurduğu 'Kaşıkçı cinayetinde arama çalışmaları Yalova'ya da kayacak' haberinin ardından bölgedeki bir villada güvenlik güçlerinin detaylı arama yaptı.

Cemal Kaşıkçı cinayeti Yalova'ya uzanıyor
GÜNDEM
Cemal Kaşıkçı cinayeti Yalova'ya uzanıyor

Yalova'nın Samanlı köyünde Suudi vatandaşlarına ait villada aramaların yapıldığı dönemde yapının kaçak olduğu bilgisi de kamuoyuna yansıdı.

Polis ekipleri, villada aramalarda yapıyor.

İmar barışı kapsamında başvuruda bulunmuşlar

Söz konusu villa hakkında herhangi bir yıkım kararı alınıp alınmayacağı konusu merak ediliyordu.

Yenisafak.com'un bölge kaynaklarından aldığı bilgiye göre Kaşıkçı cinayetini olayı ortaya çıkmadan önce villanın sahibi Suudi işadamları gerekli başvurularda bulunarak kaçak yapılarının imar barışı kapsamında affedilmesi noktasında adımlar attı.

Kaşıkçı'nın cesedinin arandığı villaya Ankara ve İstanbul'dan özel ekipler geldi.

Yıkım söz konusu olmayacak

  • Suudi iş adamlarına ait olduğu bilinen villalara ilişkin yapılan başvurunun ardından söz konusu yapıya ilişkin ceza miktarı devletin ilgili kurumuna yatırılacak.
  • Ücretin yatırılmasının ardından villanın kaçak yapılaşmaya ilişkin problemi de ortadan kalkacak.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da iki villada arama
GÜNDEM
Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da iki villada arama

Güvenlik güçleri köpekler ve drone ile arama yapmıştı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin arandığı villaya Ankara ve İstanbul'dan özel ekiplerin yanı sıra Yalova Emniyeti'ne bağlı polisler, itfaiye ekipleri, arama-kurtarma konusunda uzman dedektör köpekler katılmış, geniş güvenlik önlemleri alınan villanın etrafındaki ormanlık alan da drone'larla aranmıştı.

Aramalar villanın içerisinde de gerçekleştirildi.

Villanın girişindeki duvarda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın portrelerinin asılı olması dikkati çekmiş, ekipler, arama çalışmalarını tamamladıktan sonra villadan ayrılmıştı.

Yalova'da Kaşıkçı'nın lüks villada aranmasının nedeni ortaya çıktı
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Yalova'da Kaşıkçı'nın lüks villada aranmasının nedeni ortaya çıktı

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