Kasım celp dönemi askerlik yerleri açıklandı: e-Devlet askerlik yerleri er sınıflandırma sonucu sorgulama

Askerlik yerleri açıklandı! Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından Kasım Celp dönemi duyurusuna ilişkin açıklamada askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih olarak 22 Ekim işaret edilmişti. Askerlik yerleri MSB tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanması ile adaylar er sınıflandırma sonucu veya Yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı üzerinden askerlik yerlerini görüntüleyebilecek.

Ekim/Kasım/Aralık 2021 döneminde sevke tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay adayları ile Erbaş/ Erlerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden açıklanmıştır. pic.twitter.com/3jBo6AOxXk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 22, 2021

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Kasım celp dönemi askerlik yerleri MSB tarafından açıklandı. e-Devlet üzerinden sorgulanacak olan Askerlik yerleri için adaylar e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra Er sınıflandırma sonucu ve Yedek Subay Sınıflandırma sonucu ekranları üzerinden askerlik yapacakları kışla ve birlikleri öğrenebilecek. Askerlik yerleri açıklanan Yedek Subay/Astsubay adayları ve Erbaş/Er 1'inci Grupta yer alan yükümlüler 25-26 Ekim tarihlerinde birliklerine teslim olacak.

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ÖZGÜN Kasım celp yerleri belli oldu mu? Askerlik yerleri açıklandı mı?

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Koronavirüs testi zorunlu

Erbaş/Er 2'inci grupta yer alan adaylar 22-23 Kasım tarihleri arasında Erbaş/Er 3'üncü grupta yer alan yükümlüler ise 20-21 Aralık tarihleri arasında Kovid-19 formunu doldurup yönlendirildikleri sağlık kuruluşunda Kovid testi yaptıracaklar. Test sonucu negatif çıkan adaylar aynı gün içerisinde sevk belgelerini e-Devlet üzerinden aynı gün içerisinde alabilecek.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.