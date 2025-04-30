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Kastamonu'da alevlere teslim olan üç katlı bina kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'da alevlere teslim olan üç katlı bina kullanılamaz hale geldi

13:0330/04/2025, Çarşamba
IHA
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Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü
Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü

Kastamonu'nun Daday ilçesinde üç katlı yarı betonarme bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kastamonu'daki olay, Daday ilçesi Selalmaz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık Kuruhüseyino'ya ait üç katlı evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Daday ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında üç katlı yarı betonarme bina kullanılmaz hale geldi.




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