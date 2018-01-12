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Kastamonu'daki vahşette kan donduran ayrıntılar - Kastamonu haberleri

Kastamonu'daki vahşette kan donduran ayrıntılar

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bürme köyünde kayıp 5 kişilik Çataloğlu ailesinin tutuklanan üç zanlı tarafından öldürüldükten sonra cesetleri yok etmek için evde yakıldıklarının açıklamasının ardından, zanlıların olayı nasıl gerçekleştirdikleri de ortaya çıkmaya başladı. Cesetlerin, koyunlarla birlikte aynı odaya koyulduğu, bir traktör çıra ve odun ile benzin kullanılarak ateşe verildiği öğrenildi.

Haber MerkeziIHA
5 kişilik Çataloğlu ailesinin vahşice katledilmesi olayında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
5 kişilik Çataloğlu ailesinin vahşice katledilmesi olayında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kastamonu merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım’da çıkan yangın sonrasında kayıp 5 kişilik Çataloğlu ailesinin hayvan hırsızlığı esnasında öldürüldükten sonra aynı evde yakıldıklarını açıkladı. Savcılık, ayrıca dosyadaki kısıtlılık kararının da kaldırıldığını kaydetti. Bu açıklamanın ardından ailenin nasıl yakıldıklarının detayları da ortaya çıkmış oldu. Vahşice işlenen cinayetin altından yine vahşet verici bir plan çıktı.

"Cinayeti itiraf etti ama cesetlerin yerini göstermedi"

Daha önceden tutuklanan Erkan K. ve Ersan K. kardeşlerin kayınpederi olan Ali Ş., toplanan deliller ve HTS kayıtlarından yola çıkılarak jandarma ekiplerine gözaltına alındı.

Karakolda "vicdan azabı çekiyorum" diyerek hayvanları çaldıkları esnada işledikleri cinayeti itiraf eden Ali Ş., suçlamaları kabul etmesine rağmen jandarma ekiplerini evin enkazından uzak tutmak için hedef şaşırtmış. Suçunu itiraf ettikten sonra savcılık ve jandarma ekipleri tarafından olay yerinde keşif yaptırılması ve gösterdiği yerlere bakılmasına rağmen aileye ait herhangi bir ize rastlanamamıştı. Bu bilgiler ışığında cesetleri bulmak için harekete geçen jandarma ekipleri ve komando timleri, olay yerine yaklaşık 30 kilometre alanda arama tarama faaliyetlerine başladı. Tüm aramalara rağmen aileye ait herhangi bir ize rastlanamadı.

"Cezaevinden çıkartılarak tekrar gözaltına alındılar"

Bunun üzerine Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde tutuklu bulunan zanlılara yönelik tekrar gözaltı kararı verdi. Karakolda bir kez daha çapraz sorguya alınan sanıklar Erkan K. ve Ersan K. kardeşler, Ali Ş.'nin itirafı ve bu süre zarfında toplanan deliller ışığında en baştan beri kabul etmedikleri suçlarını bu sefer itiraf ettiler. Erkan K. ve Ersan K. kardeşlerle kayınpederleri Ali Ş., cesetleri evin içerisinde yaktıklarını belirterek, dehşet verici cinayeti ve cesetleri yok etmek için nasıl yaktıklarının detaylarını da bir bir anlattı.

Kastamonu'daki 5 kişilik ailenin yakılarak öldürüldüğü belirlendi
GÜNDEM
Kastamonu'daki 5 kişilik ailenin yakılarak öldürüldüğü belirlendi

"Bir traktör çıra kullanarak cesetleri, anlaşılmasın diye koyunlarla birlikte yakmışlar"


Vahşi cinayetin zanlıları Erkan K. ve Ersan K. kardeşlerle kayınpederleri Ali Ş., hayvanları ahırdan çıkardıkları esnada çıkan gürültüye ev sakinlerinin uyandığını ve direnmeye çalışınca tabanca ve tüfeklerle ateş ederek öldürdüklerini anlattı. Ardından cesetlerden kurtulmak için aralarında plan yaptıklarını söyleyen tutuklu sanıklar, cesetleri yok etmek için akla gelmeyecek bir plan yaptılar. Tutuklu sanıklar, verdikleri ifadelerinde olayı şöyle anlattılar:

"Cesetleri yok etmek için Fazıl ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'nun cenazelerini bir odada topladık. Kemiklerin kime ait olduğu anlaşılamasın diye evin yakınında bulunan ahırdan koyunları eve getirip odaya taşıdık. Ayrıca cesetlerin tamamen yok olması için yine evin altında bulunan yaklaşık bir traktör dolusu çıra ile odunları da odaya taşıyıp cesetlerin üzerine yerleştirdik. Evde birkaç tane mazot ve benzin bidonları da bulduk. Bu bidonlardaki benzin ve mazotu odunlarla cesetlerin üzerine döktük. Ardından evi ateşe verdik. Bu sayede cesetleri koyunlarla birlikte yok etmiş olacaktık. Ayrıca cesetler, hem çıra hem odun hem mazot hem de yanında yanan koyunlar nedeniyle kemik kalıntısı kalsa bile anlaşılamayacaktı."

Cesetlerin yok edilmesine yönelik yapılan bu planın yanında 29 Kasım sabahına doğru evin kundaklanmasının ardından çıkan yangın, aynı günün akşamında fark edilebilmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve arazözler, yangını uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alabilmişti.

Cesetlerin yok edilmesi için hazırlanan plan ve bir gün boyunca evin yanması nedeniyle Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, enkazı tamamen elekten geçirmesine rağmen aileye ait sadece diş protezi kalıntıları ve implant dişi parçaları bulabildi. Sanıkların suçlarını da itiraf etmesiyle cesetlerin enkazda olduğu anlaşıldı.

Öte yandan enkazda ilk başta yapılan aramalarda Serdar Çataloğlu'na ait olduğu düşünülen kafatası bulunmuştu. Yarısı yandığı belirlenen kafatasında, tabancadan çıkan kurşun tespit edildi. Ayrıca jandarma ekipleri, enkaz alanında ve çevrede yaptıkları incelemelerde tüfekten atıldığı belirlenen çok sayıda boş kovanda buldu.

Kastamonu'daki kayıp aile ilgili sır çözüldü
GÜNDEM
Kastamonu'daki kayıp aile ilgili sır çözüldü

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