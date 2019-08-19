Katliama böyle gittiler

Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe eylemlerine ilişkin 152 sanığın yargılandığı davada karar, 30 Mayıs’ta çıkmıştı. 112 sanığa mahkumiyet kararının verildiği dava dosyasına giren ve Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe faaliyetlerinin saat saat deşifre edildiği bilirkişi raporunda, darbeci pilotların görüntüleri de yer aldı. Rapora göre, darbeci helikopterler kulenin ele geçirilmesinin ardından motor çalıştırdı ve havalandı. 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan darbeci albay Oğuz Yalçın’ın saat 22.08’de kule binasına uçuş kıyafetli ve silahlı bir şekilde giriş yaptığı kameralara yansıyor. Bu saatten sonra darbecilerin kontrolüne geçen kuleden talimatlar helikopter pilotlarına iletiliyor.

“POLİSLERİ VURUN” DİYEN DARBECİ GÖRÜNTÜLERDE

Darbeci pilotlar aldıkları talimatlar üzerine halkın üzerine mermi yağdırdı. Bunlardan birisi olan eski binbaşı Sadullah Abra’nın saat 22.51’de elinde kask çantası ile taarruz hangarına giriş yaptığı, ardından da helikoptere doğru yürüdüğü görülüyor. 25 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Abra, daha sonra da yine apron ve hangarda kameralara takılıyor. O gece Genelkurmay üzerinde uçuş yapan, Ankara Emniyeti’ni ateş altına alan Abra’nın, “Üzerinde mavi lamba olan ne varsa vuracağız” dediği, diğer darbeci pilot Rafet Kalaycı’nın “Polis arabalarını vuruyorum doğru mu?” sorusuna da “Polisleri vur, polisleri evet” karşılığı verdiği telsiz konuşmalarına yansımıştı.

KOMUTANIM BURADA 4 TANE ARAÇ VAR NE YAPALIM?

Darbecilerin ele geçirmeye çalıştığı Özel Kuvvetler Komutanlığı üzerinde uçuş yapan ve buraya yaklaşmakta olan 4 sivil araca ateş açan eski yüzbaşı Ali Ercan ile Jandarma Genel Komutanlığı civarındaki polis araçlarına ve TRT nizamiye bölgesine ateş açan eski yüzbaşı Taha Fatih Çelik’in görüntüleri de bilirkişi raporuna girdi. Ercan ile Çelik’in saat 22.38’de koltukaltı tabanca kılıfı takılı şekilde, kask çantalı olarak helikoptere doğru yürüyor. Ali Ercan’ın saat 23:46’da “Komutanım burada 4 tane araç var ne yapalım” dediği, şüpheli İlkay Ateş’in ise “Vurun abicim vurun, özel kuvvetlere gelen 4 tane polis aracıysa vurun” karşılığını verdiği telsiz kayıtlarıyla ortaya çıkmıştı.

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Komutanları taşıdı

15 Temmuz gecesi darbeci helikopterlerin görevlerinden birisi de derdest edilen komutanları Akıncı Üssü’ne taşımaktı. Bu görev ise darbeci yarbaylar Halil Gül ile Mehmet Demirhisar’a verildi. Gül ve Demirhisar ilk olarak dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı İhsan Uyar ve Genelkurmay Başkanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrul Gazi Özkürkçü’yü götürdü. Saat 22.53’te Çolak ve yanındakileri Akıncı Üssü’ne bırakan darbeci pilotlar, yeniden Genelkurmay Başkanlığı’na gelerek bu kez dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı götürdü. Darbeci pilotlar daha sonra ise dönemin Genelkurmay 2. Başkanı olan Yaşar Güler’i Akıncı Üssü’ne götürdü.