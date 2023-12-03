Katliamın ardından 'PKK hamisi' çıktı

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki en önemli destekçisi olan Beyaz Saray’ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika koordinatörü Brett McGurk’ün, ABD’yi Gazze’deki katliamların en büyük ortağı haline getiren politikalardan da sorumlu olduğu ortaya çıktı. ABD merkezli Huffington Post’a konuşan eski ve şu an görevde olan ABD’li yetkililer, McGurk’ün, tüm dünyada ABD’yi zor durumda bırakan aşırı İsrail yanlısı tutumun bir numaralı sorumlusu olduğunu belirtti. Tartışmalı ismin Gazze konusunda Dışişleri Bakanlığı’ndan bile daha yetkili bir konumda olduğu da kaydedildi.





Kan dökülmesini körüklüyor

Haberde, Washington’da ABD’nin Orta Doğu politikasını şekillendiren dört kişiden biri olduğu kaydedilirken, bunlardan üçünün göz önündeki isimler Başkan Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan olduğu bildirildi. Dördüncüsünün ise “diğer üçü üzerinde büyük etkisi olan” ve “Gazze’de kan dökülmesini körükleyen politikaları savunmaya kararlılıkla devam eden” McGurk olduğu vurgulandı.





Bakanlıktan daha etkili

Gazeteye konuşan eski Beyaz Saray yetkilisi, McGurk’ten “şeffaf olmayan ve hesap vermeyen muazzam bir güç” olarak bahsederken, İsrail ve Filistin konusunda Dışişleri Bakanlığı’nın bir etkisinin olmadığını ve politikaları şekillendiren asıl gücün McGurk olduğu belirtildi.





Dışişleri’nde kriz çıkartmıştı

Beyaz Saray kaynakları, Dışişleri Bakanlığı’nda ABD’nin Gazze konusundaki tutumunun çok büyük muhalefetle karşılandığını ve Bakan Blinken’a şu zamana kadar personelden en az altı resmi itiraz mektubunun ulaştırıldığını belirtti. Blinken ayrıca biri senatoda olmak üzere birçok kez açıktan da protestoya uğramıştı.





Dar görüşlü

McGurk’ün Orta Doğu’daki yaklaşımlarını eleştiren yetkililer, onun “dar görüşlü” olduğunu ve bölgede ABD politikalarını zora soktuğu görüşünde. Son olarak Suudi Arabistan-İsrail normalleşme sürecine dahil olan McGurk’ün Filistinlileri bypass etmek istediği ve bunun da başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedildi.



