Kato hatırası

Bakan Soylu, askerleri ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü, bölgedeki operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Soylu'nun telefonundan operasyonda Kato Dağı'ndaki görev alanlara seslenen Erdoğan, verdikleri mücadelenin başarılarla dolu olmasını Allah'tan niyaz etti.

Askerlerin aileleriyle buluşacakları günleri dua ile temenni ettiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi: "Sizleri tüm şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. 2018 bizler ve milletimiz için inşallah başarılar ve zaferlerle dolu olsun diyorum. Kato Dağı tarih yazdı. Her yerde de Kato Dağı’nı hayırla yad ediyoruz, anıyoruz." Başbakan Binali Yıldırım da Soylu’yu telefonla arayarak askerlerin yeni yılını kutladı