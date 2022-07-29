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YEREL GÜNDEM

Kayapınar Belediyesi’nden eğitime 5 bin kaynak kitap desteği

Kayapınar Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Etüt Diyarbakır Projesi” kapsamında Yaz Kurslarında eğitim gören 8. Ve 12. Sınıf öğrencilerine 5 bin adet yardımcı kaynak kitap dağıttı.

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Kayapınar Belediyesi’nden eğitime 5 bin kaynak kitap desteği
​Kayapınar Belediyesi’nden eğitime 5 bin kaynak kitap desteği

Kayapınar İlçesi’ndeki Akşemsettin Ortaokulu ve Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nde düzenlenen kitap dağıtım törenine Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Arif Karaman, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Erdaş, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Amacımız tüm öğrencilerimize ulaşmak”

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Arif Karaman, amaçlarının bütün öğrencilere ulaşmak olduğunu, ancak yaz olduğu için yalnızca bine yakın öğrencinin kurslarda olduğunu ifade ederek, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başlattığı Etüt Diyarbakır Projesi’ne Kayapınar Belediyesi olarak öğrencilerimize aldığımız kaynaklarımızı dağıtımı için buradayız. İl ve ilçemiz genelinde 8. Ve 12. Sınıflar için kurslarımız yaklaşık 3 haftadır başlamış durumdadır. Yaz boyunca ve bir dahaki sınav dönemine kadar da Milli Eğitim bünyemizde devam edecektir.

“Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum”

Bu sıcakta bu emeği vererek buralara gelen ve yaz tatilinden feragat eden tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Her biri Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin hukuk, psikoloji, iktisat, işletme okumak istiyorlar. İnşallah rabbim gönüllerine göre versin. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan V. Karaman, Akşemsettin Ortaokulu ve Adnan Menderes Anadolu Lisesi’ndeki Yaz Kurslarında eğitim gören öğrencilere kitapları dağıttı.
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