Kaybolan zihinsel engelli çocuktan iyi haber geldi: Ailesine sağ salim teslim edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekibi, ilçenin Teylan köyü mevkisinde devriye görevi sırasında tarlada yürüyen bir çocuğu fark etti.

Yapılan kontrolde çocuğun H.Y. (12) olduğu ve ailesi tarafından kayıp olarak arandığı bilgisine ulaşan ekipler, çocuğu Teylan köyündeki ailesine teslim etti.