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Kaybolan zihinsel engelli çocuktan iyi haber geldi: Ailesine sağ salim teslim edildi

Kaybolan zihinsel engelli çocuktan iyi haber geldi: Ailesine sağ salim teslim edildi

00:2312/03/2025, Çarşamba
AA
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Siirt'te kaybolan zihinsel engelli çocuk, jandarma tarafından bulundu.
Siirt'te kaybolan zihinsel engelli çocuk, jandarma tarafından bulundu.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli çocuk, jandarma ekibi tarafından bulundu. Ekipler, çocuğu Teylan köyündeki ailesine teslim etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekibi, ilçenin Teylan köyü mevkisinde devriye görevi sırasında tarlada yürüyen bir çocuğu fark etti.

Yapılan kontrolde çocuğun H.Y. (12) olduğu ve ailesi tarafından kayıp olarak arandığı bilgisine ulaşan ekipler, çocuğu Teylan köyündeki ailesine teslim etti.

H.Y'nin ailesi, zihinsel engelli olduğu belirtilen çocuğu kısa sürede bulan jandarma ekibine teşekkür etti.



#çocuk
#jandarma
#KURTALAN
#siirt

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