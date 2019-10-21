Gündem Kayınpeder gelininin evini yaktı Uzaklaştırma cezası almıştı
KOCAELİ

Kayınpeder gelininin evini yaktı: Uzaklaştırma cezası almıştı

Kayınpeder gelininin evini yaktı: Uzaklaştırma cezası almıştı

İki gün önce tartıştığı gelinini darbettiği ve uzaklaştırma cezası aldığına ilişkin haberler dün ulusal basına yansıyan M.Ö, oğlu M.Ö ve gelini F.Ö'nün Yavuz Sultan Mahallesi'ndeki evini ateşe verdi.

Haber Merkezi AA
Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı kaydedildi.
Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı kaydedildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gelinini darbettiği öne sürülen ve uzaklaştırma cezası alan kayınpeder, gelininin evini yaktı.

  • Kısa sürede 2 katlı evi saran alevler yan binaya sıçradı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 katlı ev yangına yenik düştü.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Bu arada mahalle sakinleri tarafından linç edilmeye çalışılan kayınpeder M.Ö, polis ekipleri tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

M.Ö. ve F.Ö. çiftinin yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

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