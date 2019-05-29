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POLİTİKA

Kaymakcı: Orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değil

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, AB'nin Türkiye raporunu değerlendirerek, "Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir" dedi. Kaymakcı, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "Metinde FETÖ terör örgütünden sivil toplum örgütüymüş gibi 'Gülen hareketi' şeklinde bahsedilmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2019 Genişleme Paketi kapsamında açıklanan son "Türkiye Raporu"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "(AB'nin Türkiye raporu) Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

"Türkiye sapasağlam yerinde duruyor"

Raporda yer alan Türkiye AB'den uzaklaştığına ilişkin ifadeleri eleştiren Kaymakcı, "Raporda Türkiye'nin AB'den uzaklaştığına dair geçersiz bazı ifadeler var. Türkiye sapasağlam yerinde duruyor" dedi.

"FETÖ terör örgütünden sivil toplum örgütüymüş gibi bahsedilmesi kabul edilemez"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "Metinde FETÖ terör örgütünden sivil toplum örgütüymüş gibi 'Gülen hareketi' şeklinde bahsedilmesi kabul edilemez" dedi.

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