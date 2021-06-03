Gündem Kaynar su kazanıyla oynayan küçük Ayfer feci şekilde yandı
AĞRI

Kaynar su kazanıyla oynayan küçük Ayfer feci şekilde yandı

Ağrı’da oynamak için kardeşiyle banyoya giren 4 yaşında ki küçük kız güneş enerjisi sistemiyle çalışan banyo kazanından doldurduğu kaynar suyu maşrapayla yüzüne dökünce feci şekilde yandı. Yüzünde 2. derece yanıklar bulunan küçük kız Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Haber Merkezi İHA
Kaynar su kazanıyla oynayan küçük Ayfer feci şekilde yandı
Küçük kızın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay 29 Mayıs tarihinde Ağrı’ın Doğubayazıt ilçesinde meydana geldi. Şahin İssi ve Gülcan İssi çiftinin 3 çocuğundan birisi olan 4 yaşında ki Ayfer İssi kardeşiyle oynamak için banyoya girdi. Burada güneş enerjisi sistemiyle çalışan banyo kazanının sıcak olan tarafını açan kardeşler birbirlerine maşrapayla su dökmek istedi.


4 yaşında ki Ayfer doldurduğu kaynar suyu yanlışlıkla yüzüne dökünce feci şekilde yandı. Küçük çocuğun çığlıkları üzerine yanına gelen anne Gülcan İssi hemen Ambulansa haber verdi.

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Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri küçük çocuğu Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından Ayfer İssi Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesine sevk edildi. Yüzünde 2. derece yanık izleri bulunan küçük kızın tedavisi devam ediyor.

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