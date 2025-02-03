Kayseri’de atıktan enerjiye 'büyükşehir' başarısı

Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyduğu sorumlulukla, şehirdeki katı atıkları enerjiye dönüştürerek hem çevre hem de ekonomi alanında önemli kazanımlar sağlıyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde kurulan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi, sadece Kayseri’yi değil, tüm Türkiye’yi etkileyen çevreci bir projeye imza atıyor.

2019’dan 2025’e kadar 236 milyon Kwh elektrik üretildi

Tesiste, 2019 yılından bu zamana kadar katı atıklar değerlendirilerek 236 milyon 275 bin kwh elektrik üretildi. Bu enerji üretimi, Kayseri’nin enerji ihtiyacını önemli ölçüde karşılarken, 120 milyon metreküp metan gazının bertaraf edilmesini sağlayarak, büyük bir sera gazı salınımını engelledi.





2024 yılı itibarıyla ise bu başarı daha da ileriye taşındı, sadece geçen yıl, 44 milyon kilovat/saat elektrik üretilerek, 22 milyon metreküp sera gazı salınımı önlendi.

Topraksız domates üretimi

Tesisin sağladığı diğer önemli katkı ise tarıma yönelik oldu. 2019’dan itibaren, 11 bin metrekarelik bir alanda topraksız sera yöntemiyle toplamda 2 bin 700 ton domates üretildi. 2024 yılı ise bu başarıyı taçlandırarak, 200 ton topraksız domates üretimi gerçekleştirilmesine imkân sağladı. Bu yenilikçi tarım uygulamaları, hem çevresel sürdürülebilirliği hem de yerel ekonomiyi güçlendiren önemli bir adım oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu projeleriyle yalnızca enerji ve tarım alanlarında değil, aynı zamanda çevre bilincini arttırmak adına da birçok sıfır atık ve geri dönüşüm çalışması yürütüyor. Söz konusu tesis, 16 megavatlık kapasitesiyle Gold Proje sertifikası alarak, Türkiye’de bu başarıyı yakalayan 6’ncı tesis oldu.