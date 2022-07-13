Gündem Kayseride otobüsteki yolculara ırkçı sözler Kürt-Çerkes fark etmez ikinci bir dil konuşamazsın
KAYSERİ

Kayseri'de otobüsteki yolculara ırkçı sözler: Kürt-Çerkes fark etmez ikinci bir dil konuşamazsın

Kayseri'de otobüs yolculuğu yapan bir adamın yolculara yönelik ırkçı söylemleri tepki çekti. Otobüsteki diğer yolculara bağıran adam, "Burası Türklerin ülkesi. Kürt-Çerkes fark etmez. Burada ikinci bir dil konuşamazsın." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayseride otobüsteki yolculara ırkçı sözler: Kürt-Çerkes fark etmez ikinci bir dil konuşamazsın
Kayseri'de otobüsteki vatandaşlara ırkçı sözler.

Kayseri'de otobüste seyahat eden bir kişinin diğer yolculara yönelik kullandığı ırkçı ifadeler tepkilere neden oldu.

Farklı dilde konuşan yolculara müdahalede bulunan adam, "Bu ülke Türklerin ülkesi. Her şey Türk, Çerkes değil. Bu ülkede ikinci dil konuşulmaz. Kürt olsun, Çerkes olsun kim olursa olsun fark etmez." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, tepkilere neden oldu.

Kayseri'de otobüsteki yolculara ırkçı sözler: Kürt-Çerkes fark etmez ikinci bir dil konuşamazsın
OYNAT 00:37
Kayseri'de otobüsteki yolculara ırkçı sözler: Kürt-Çerkes fark etmez ikinci bir dil konuşamazsın
Kayseri'de otobüste bir adamın yolculara yönelik ırkçı söylemleri tepki çekti. Otobüsteki diğer yolculara bağıran adam, 'Burası Türklerin ülkesi. Kürt-Çerkes fark etmez. Burada ikinci bir dil konuşamazsın.' ifadelerini kullandı.

Metroda ırkçı saldırı: Yabancı aileye küfürler yağdıran şahıs gözaltına alındı
GÜNDEM
Metroda ırkçı saldırı: Yabancı aileye küfürler yağdıran şahıs gözaltına alındı

Metro kullanan Arap aileye ırkçı saldırı: Çocukların gözyaşlarına aldırmayıp küfürler savurdu
OYNAT 00:58
Metro kullanan Arap aileye ırkçı saldırı: Çocukların gözyaşlarına aldırmayıp küfürler savurdu
İstanbul'da metroda yolculuk yapan Arap asıllı bir aile, 'yer vermemekle' suçlanarak ırkçı saldırıya maruz kaldı. Çevredekilerin sükûnet uyarılarına da aldırmayan kişi, küçük çocukları korkutarak ağlamalarına neden oldu.
Bakan Kirişci yangın bölgesinde

Bakan Kirişci yangın bölgesinde

​Datça'daki orman yangınını havadan inceledi.
Komandolardan nefes kesen hazırlık

Komandolardan nefes kesen hazırlık

Dosta güven, düşmana korku veriyorlar.
PKK destekçisi sözde gazeteci Frederike Geerdink Iraktan sınır dışı edildi

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.