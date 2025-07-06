Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 5 sürücüye 105 bin 863 lira ceza kesildi

Ekipler, seyir halindeki 2 motosikletten birinin sürücüsünün diğer motosikleti ayağı ile itmeye çalıştığı olaya ilişkin tespit ettiği sürücülere, Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 3 bin 822 lira ceza uyguladı.