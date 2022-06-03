Kaza yapıp takla attığı aracın camından çıkıp kaçtı: Yaralı halde bulundu

Kaza, gece saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y. idaresindeki 06 CIV 865 plakalı Audi marka lüks otomobil, önünde seyir halinde olan Muhammed Emin Yeten idaresindeki 41 HS 865 plakalı Peugeot marka otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Audi marka otomobil takla atarak yan döndü. Sürücü ise camdan çıkarak kaza yerinden uzaklaştı.

Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı aramalar neticesinde kaçan sürücü T.Y., yaralı halde bulunup sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazadan dolayı takla atan otomobil, çekici ve vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, aracın kaldırılması neticesinde yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kazayı anlatan öndeki Peugeot marka otomobilin sürücüsü Muhammed Emin Yeten, “Sağa sinyal verdim. Bir anda arkadan vurdu, arabayı toparlayamadım, kaldırıma doğru girdim. Çok süratliydi” dedi.

Olaya tanık olan vatandaş Furkan Sarıtaş ise, “Olay, pidecinin önünde oldu. Bir anda ‘küt’ diye bir ses geldi. Arabanın yan yattığını gördüm. Ondan sonra da buraya kadar sürüklendiğini gördüm. Aracın sürücüsünün de camdan çıktığını gördüm” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 26 Suriye kaynaklı toz taşınımı birçok yerde olduğu gibi Adana’da da etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle kentin birçok yerinde toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düştü. Araçların üzerleri ise tamamen toz içerisinde kaldı. Araçlarına binmek isteyen kişiler, önce temizlemek zorunda kaldı. Araçların üzerleri ise tamamen toz içerisinde kaldı. Araçlarına binmek isteyen kişiler, önce temizlemek zorunda kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Suriye üzerinden gelecek olan toz taşınımlarına karşı uyarılarda bulunduğu kentler arasında yer alan Kahramanmaraş’ta toz taşınımı etkili oluyor. Kent genelinde toz taşınımları etkili olurken, özellikle kent merkezinin dağlara yakın bölgeleri ile Ahır Dağları’nın yüksek kesimlerinde toz bulutu yoğun bir şekilde gözlendi. Toz bulutunun yarın akşama kadar kenti terk etmesi beklenirken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Toz bulutunun yarın akşama kadar kenti terk etmesi beklenirken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Toz bulutunun yarın akşama kadar kenti terk etmesi beklenirken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Suriye bölgesinden gelen toz bulutu dolayısıyla Adıyaman’ın kent merkezinde görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde ise azalma yaşandı. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünce de toz bulutuna karşı Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde orta kuvvetli ve yer yer kuvvetli olacağı ve hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde ise düşme olacağı konusunda uyarıda bulunulmuştu. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünce de toz bulutuna karşı Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde orta kuvvetli ve yer yer kuvvetli olacağı ve hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde ise düşme olacağı konusunda uyarıda bulunulmuştu. Şanlıurfa kent merkezi ve Siverek ilçesinde toz taşınımı etkili oldu. Şanlıurfa kent merkezi ve Siverek ilçesinde toz taşınımı etkili oldu. Şanlıurfa kent merkezi ve Siverek ilçesinde toz taşınımı etkili oldu. Şanlıurfa kent merkezi ve Siverek ilçesinde toz taşınımı etkili oldu. Şanlıurfa kent merkezi ve Siverek ilçesinde toz taşınımı etkili oldu. Şanlıurfa kent merkezi ve Siverek ilçesinde toz taşınımı etkili oldu. Şanlıurfa kent merkezi ve Siverek ilçesinde toz taşınımı etkili oldu. Şanlıurfa kent merkezi ve Siverek ilçesinde toz taşınımı etkili oldu. Şanlıurfa kent merkezi ve Siverek ilçesinde toz taşınımı etkili oldu. Şanlıurfa kent merkezi ve Siverek ilçesinde toz taşınımı etkili oldu. Hatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu. Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı. Hatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu. Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı. Hatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu. Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı. Meteorolojinin uyarısı sonrası birçok kenti etkiledi: Toz taşınımı paniği Meteorolojinin uyarılarının ardından Suriye kaynaklı toz taşınımı çok sayıda ilde etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle kentin birçok yerinde toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düştü. Araçların üzerleri ise tamamen toz içerisinde kaldı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 10 Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nden geçen içme suyu ana şebeke borusu, saat 05.30 sıralarında yüksek basınç nedeniyle patladı. Borunun patlamasıyla yolda göçük oluşurken, çevredeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ara sokaklar adeta nehre dönerken, kentin en yoğun ana arterlerinden olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda da su birikintileri meydana geldi. Borunun patladığı sokakta vatandaşlar, yoldan geçmek isteyen sürücüleri uyararak yaklaşık 2 metrelik çukura düşmelerini önledi. Evini su basan Yaşar Akkurt, tüm eşyalarının kullanılmaz hale geldiğini söyledi. Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgeye verilen suyu kesip, patlayan boruyu değiştirmek için çalışma başlattı. İçme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı İçme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı İçme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı İçme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı İçme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı İçme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı Adana'da içme suyu ana şebeke borusunun patlaması sonucu çevredeki ev ve iş yerlerini su bastı. Borunun patlamasıyla yolda göçük oluşurken, vatandaşların uyarısı sayesinde yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura herhangi bir araç düşmedi.

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