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Kütahya haber: Kazada ölen kızının başında çaresizce bekledi

Kazada ölen kızının başında çaresizce bekledi

Kütahya'da kontrolden çıkan cipin yol kenarındaki tarlaya savrulması sonucu sürücü Yüksel Alyurt'un 11 yaşındaki kızı Mina hayatını kaybetti, eşi ve diğer 3 çocuğu ise yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün kızının cansız bedeninin başında beklemesi yürek burktu.

Haber Merkezi DHA
Acılı baba, kazada hayatını kaybeden kızın başında bekledi.
Acılı baba, kazada hayatını kaybeden kızın başında bekledi.

Kütahya'daki kaza, sabah saatlerinde Kütahya- Afyonkarahisar yolu 30’uncu kilometrede meydana geldi.

Yüksel Alyurt yönetimindeki 34 RA 4650 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada hurdaya dönen cipten fırlayan Mina Alyurt hayatını kaybetti. Anne Reyhan ve çocukları Nilsu, Umut ve Uğur Alyurt ise yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ölen kızının başında bekledi

Sürücü Yüksek Alyurt ise kazayı yara almadan atlattı. Hayatını kaybeden kızı Mina Alyurt’un ceset torbasına konmuş cansız bedeni başında bekleyen baba Alyurt’un çaresizliği yürek burktu. Mina Alyurt’un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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