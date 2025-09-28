Yeni Şafak
Kazada otomobil hurdaya döndü: Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Kazada otomobil hurdaya döndü: Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

00:5728/09/2025, Pazar
DHA
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı. Kazada otomobil demir yığınına dönüşürken sürücü de olay yerinde hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kontrolden çıkıp, bariyere çarpıp otomobilin sürücüsü Mehmet Bahar (39), hayatın kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Ergene'nin Sağlık Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Mehmet Bahar yönetimindeki 59 ADA 027 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil demir yağını haline dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Mehmet Bahar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından evli ve 2 çocuk babası Bahar'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.





#Tekirdağ
#Kaza
#Otomobil
