Apartmana yayılan gaz kokusu paniğe neden oldu

Tekirdağ Çorlu’da bir apartmanın doğal gaz kutusunda meydana gelen gaz kaçağı, vatandaşlar arasında paniğe neden olurken, ekipleri de harekete geçirdi.

1 /6 Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak üzerindeki bir apartman koridorunda gaz kokusu alan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

2 /6 İhbar üzerine olay yerine Marmaragaz, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 /6 İtfaiye ve Marmaragaz ekipleri, apartmana yayılan kokunun doğalgaz kutusundan çıktığını tespit etti.



4 /6 Marmaragaz görevlisinin müdahalesi sonrası arıza giderildi.

5 /6 Apartman sakinleri, gaz sızıntısının giderilmesi ve güvenliğin sağlanmasının ardından ikametlerine geri döndü.

