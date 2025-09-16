Yeni Şafak
Apartmana yayılan gaz kokusu paniğe neden oldu

00:3716/09/2025, Salı
IHA
Tekirdağ Çorlu’da bir apartmanın doğal gaz kutusunda meydana gelen gaz kaçağı, vatandaşlar arasında paniğe neden olurken, ekipleri de harekete geçirdi.

Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak üzerindeki bir apartman koridorunda gaz kokusu alan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine Marmaragaz, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve Marmaragaz ekipleri, apartmana yayılan kokunun doğalgaz kutusundan çıktığını tespit etti.


Marmaragaz görevlisinin müdahalesi sonrası arıza giderildi.

Apartman sakinleri, gaz sızıntısının giderilmesi ve güvenliğin sağlanmasının ardından ikametlerine geri döndü.


#Tekirdağ
#Apartman
#Doğal gaz
