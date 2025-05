Kazadan 8 ay sonra hastanede yaşamını yitiren Mahmut'un ailesinden 'doğal ölüm' raporuna itiraz

Mahmut Aşar'ın ağabeyi Ömer Aşar, raporun usulsüz düzenlendiğini ileri sürerek, "Kardeşim bundan 8 ay önce trafik kazası geçirdi. Hastaneden ölüm haberi geldi. Bizler de cenazemizi almaya geldik. Fakat düzenlenen raporda ölüm şekli 'doğal ölüm' olarak gösterildi. Şu an bu raporun neden böyle düzenlendiğini anlamak için muhatabımızı arıyoruz. Bunun çözülmesini istiyoruz. Her konuda şikayetçiyiz. Bize raporun düzeltileceği söyleniyor. Bizim için raporun düzeltilmesi önemli değil, bu raporu düzenleyenin yargılanmasını istiyoruz. Gereken her türlü şikayette bulunduk. Başkalarına da yapılmasını istemediğimiz için elimizden geleni yapacağız" dedi.