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Kazadan 8 ay sonra hastanede yaşamını yitiren Mahmut'un ailesinden 'doğal ölüm' raporuna itiraz

Kazadan 8 ay sonra hastanede yaşamını yitiren Mahmut'un ailesinden 'doğal ölüm' raporuna itiraz

10:5829/05/2025, Perşembe
DHA
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Aynı zamanda hastane önünde bir araya gelen Aşar ailesi, hazırlanan ölüm raporuna tepki gösterdi.
Aynı zamanda hastane önünde bir araya gelen Aşar ailesi, hazırlanan ölüm raporuna tepki gösterdi.

Adana'da 8 ay önce geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanıp, tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Mahmut Aşar (26) için 'doğal ölüm' raporu verildi. Aile, raporun usulsüz düzenlendiğini ileri sürerken; hastane yönetimi konu ile ilgili inceleme başlattı.

Adana'da tali yoldan çıkan S.A. yönetimindeki 52 NC 727 plakalı otomobil, evine dönen Mahmut Aşar'ın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Aşar, kaza yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


İç kanama ve kafa travmasından kaynaklı beyin kanaması şikayetleriyle yoğun bakım ünitesinde aylarca tedavi gören Aşar, 27 Mayıs'ta yaşam savaşını kaybetti. Mahmut Aşar hakkında ölüm raporu düzenlendi. Aşar'ın ölümü rapora 'doğal ölüm' olarak geçti. Bunun üzerine Aşar ailesi, durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. Aynı zamanda hastane önünde bir araya gelen Aşar ailesi, hazırlanan ölüm raporuna tepki gösterdi.


'MUHATABIMIZI ARIYORUZ'

Mahmut Aşar'ın ağabeyi Ömer Aşar, raporun usulsüz düzenlendiğini ileri sürerek, "Kardeşim bundan 8 ay önce trafik kazası geçirdi. Hastaneden ölüm haberi geldi. Bizler de cenazemizi almaya geldik. Fakat düzenlenen raporda ölüm şekli 'doğal ölüm' olarak gösterildi. Şu an bu raporun neden böyle düzenlendiğini anlamak için muhatabımızı arıyoruz. Bunun çözülmesini istiyoruz. Her konuda şikayetçiyiz. Bize raporun düzeltileceği söyleniyor. Bizim için raporun düzeltilmesi önemli değil, bu raporu düzenleyenin yargılanmasını istiyoruz. Gereken her türlü şikayette bulunduk. Başkalarına da yapılmasını istemediğimiz için elimizden geleni yapacağız" dedi.


Hastane yönetimi ise konuyla ilgili inceleme başlattıklarını bildirdi.




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