Kazan’ın kahramanına veda

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı önünde yaralanıp gazi olan ve önceki gün evinde vefat eden Mustafa Zorova'nın cenazesi toprağa verildi. Ayağından ve böbreklerinden geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören ve önceki gün ilçedeki ikametinde yaşamını yitiren 79 yaşındaki Zorova için ilk tören Kahramankazan Devlet Hastanesinde yapıldı. Hastane morgundan alınıp evinin önüne getirilen Zorova'nın cenazesi, burada dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Merkez Ulu Camİi'ye götürüldü. Zorova'nın cenazesi, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kahramankazan Asri Mezarlığı'na defnedildi. Defin sonrası tabutun üstündeki Türk bayrağı Zorova'nın eşine teslim edildi.