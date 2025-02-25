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Kazan’ın kahramanına veda

Kazan’ın kahramanına veda

04:0025/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Mustafa Zorova.
Mustafa Zorova.

Önceki gün evinde vefat eden 15 Temmuz gazisi 79 yaşındaki Mustafa Zorova son yolculuğuna uğurlandı. Zorova darbe girişimini duyar duymaz Kahramankazan’daki 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı önüne koşmuş ve darbecilerin kurşunlarıyla yaralanmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı önünde yaralanıp gazi olan ve önceki gün evinde vefat eden Mustafa Zorova'nın cenazesi toprağa verildi. Ayağından ve böbreklerinden geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören ve önceki gün ilçedeki ikametinde yaşamını yitiren 79 yaşındaki Zorova için ilk tören Kahramankazan Devlet Hastanesinde yapıldı. Hastane morgundan alınıp evinin önüne getirilen Zorova'nın cenazesi, burada dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Merkez Ulu Camİi'ye götürüldü. Zorova'nın cenazesi, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kahramankazan Asri Mezarlığı'na defnedildi. Defin sonrası tabutun üstündeki Türk bayrağı Zorova'nın eşine teslim edildi.



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#Mustafa Zorova

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