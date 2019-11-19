Gündem Kazımkarabekir Belediye Başkanının aracını kurşunlayıp son uyarı notu bıraktılar
KARAMAN

Karaman haber: Kazımkarabekir Belediye Başkanı'nın aracını kurşunlayıp 'son uyarı' notu bıraktılar

Kazımkarabekir Belediye Başkanı'nın aracını kurşunlayıp 'son uyarı' notu bıraktılar

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesi Belediye Başkanı MHP'li Recep Boyacıoğlu'nun özel aracı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Şüpheliler, aracın üzerine 'Bu seni son uyarımız' yazılı not bıraktı.

Haber Merkezi DHA
Başkan Boyacıoğlu'nun aracı, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce kurşunlandı.
Başkan Boyacıoğlu'nun aracı, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Karaman'daki olay, saat 01.30 sıralarında ilçeye bağlı Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu'nun 42 K 3540 plakalı park halindeki hafif ticari aracı, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Recep Boyacıoğlu

Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan Başkan Boyacıoğlu, aracının üzerinde 'Bu seni son uyarımız' yazılı not buldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Araç ve çevrede detaylı inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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