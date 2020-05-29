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Keçiören'de 2 ayda 5 bin kitap vatandaşlara ulaştırıldı

Keçiören Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında hayata geçirilen ‘Kitap Çağır’ hizmetiyle 2 ayda 5 bin adet kitap talep sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Keçiören Fatih Kütüphanesi’nde bulunan 40 bin kitabı vatandaşın kapısına kadar götürmek için belediyenin web sitesinde hizmet veren Kitap Çağır, birçok yaş grubundan vatandaşın taleplerini de karşılarken 2 ayda 5 bin kitabı hanelerle buluşturdu.
Keçiören Fatih Kütüphanesi’nde bulunan 40 bin kitabı vatandaşın kapısına kadar götürmek için belediyenin web sitesinde hizmet veren Kitap Çağır, birçok yaş grubundan vatandaşın taleplerini de karşılarken 2 ayda 5 bin kitabı hanelerle buluşturdu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve beraberinde kütüphanelerin hizmete ara vermesiyle harekete geçen Keçiören Belediyesi, Kitap Çağır sistemini hayata geçirerek özellikle 20 yaş altı çocuk ve gençlere talep ettikleri kitapları ulaştırmada büyük bir başarı gösterdi. Keçiören Fatih Kütüphanesi’nde bulunan 40 bin kitabı vatandaşın kapısına kadar götürmek için belediyenin web sitesinde hizmet veren Kitap Çağır, birçok yaş grubundan vatandaşın taleplerini de karşılarken 2 ayda 5 bin kitabı hanelerle buluşturdu.

Keçiören Fatih Kütüphanesi’nde bulunan 40 bin kitabı vatandaşın kapısına kadar götürmek için belediyenin web sitesinde hizmet veren Kitap Çağır, birçok yaş grubundan vatandaşın taleplerini de karşılarken 2 ayda 5 bin kitabı hanelerle buluşturdu.

“YENİ DÖNEMDE DE VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Haziran’ı işaret ederek açıkladığı yeni normalleşme takvimi sonrasında yaptığı değerlendirmede ‘yeni normal’ döneme ilişkin atılacak olan her türlü adımda vatandaşın yanında olacaklarını kaydetti.

Altınok, “Sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaştan 18 yaşa indirildi. 65 yaş üzeri vatandaşların da şayet işyerlerini açma gibi bir durumları yoksa sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Bu anlamda biz de yeni normalleşme takvimi kapsamında Kitap Çağır hizmetimizle birlikte diğer hizmetlerimizi de devreye sokmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Keçiören Fatih Kütüphanesi’nde bulunan 40 bin kitabı vatandaşın kapısına kadar götürmek için belediyenin web sitesinde hizmet veren Kitap Çağır, birçok yaş grubundan vatandaşın taleplerini de karşılarken 2 ayda 5 bin kitabı hanelerle buluşturdu.

ÖNLEM ALINARAK HİZMETE BAŞLANACAK

Başkan Altınok; sosyal tesis, spor salonları, havuzlar, park, bahçe ve ören yerlerinin de maske, mesafe ve temizlik kurallarına yönelik alınan önlemler dâhilinde normalleşme takvimine göre hizmete başlayacağını duyurdu.

Keçiören Fatih Kütüphanesi’nde bulunan 40 bin kitabı vatandaşın kapısına kadar götürmek için belediyenin web sitesinde hizmet veren Kitap Çağır, birçok yaş grubundan vatandaşın taleplerini de karşılarken 2 ayda 5 bin kitabı hanelerle buluşturdu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: Vatandaşlarımıza bir ayda 3 bin 900 kitap ulaştırdık
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