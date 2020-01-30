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Kemal Bey’in AVUKATINA FETÖ davası

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’e FETÖ’ye yardımdan dava açıldı. Çelik’in 7 Şubat 2012’de MİT kumpasından 1 gün sonra 22 gazinin MİT görevlileri aleyhine yaptığı suç duyurusunu organize ettiği belirlendi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Celal Çelik
Celal Çelik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “FETÖ’ye yardım” soruşturması tamamlandı. Çelik’e “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek”, “kamu görevlisine alenen hakaret” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamaları yöneltildi. O dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Twitter üzerinden hakaret eden Çelik’in zincirleme şekilde ‘Kamu Görevlisine Hakaret’ suçunu işlediği belirtildi.

YARSAV’A 17 BİN TL

İddianamede, hakimlik mesleğinden istifa ettikten sonra Çelik’in FETÖ’nün kontrolüne geçen ve KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği’ne (YARSAV) HSYK üyeliği seçimi sürecinde 17 bin lira bağış yaptığı bilgisi de yer aldı. Şüphelinin savunmasının aksine 2014’te YARSAV’ın göstermiş olduğu adayların birçoğunun sonradan FETÖ/PDY irtibatı sebebiyle kamudaki görevlerinden çıkarıldıkları belirtildi.

417 GÖRÜŞME

Savcılık, Celal Çelik’in GSM hattı ile hakkında FETÖ/PDY üyeliği/yöneticiliği suçundan soruşturma/kovuşturma yürütülen çok sayıda kişi ile olağanın ötesinde çok yoğun irtibatının bulunduğuna dikkat çekti. Çelik’in kamu görevinden ihraç edilen tetkik hakimi Kazım Uslu’nun telefonuna ByLock programı yükleyen kişi olarak beyan edilen Yargıtay Tetkik Eski Hakimi Mustafa Savaş adına kayıtlı telefonla toplamda 118 kez irtibat kurduğu ifade edildi. Çelik’in FETÖ üyesi olmaktan yargılanan YARSAV eski başkanı Murat Arslan’la da 417 kez görüştüğü belirtildi.

VE O SUÇ DUYURUSU...

7 Şubat 2012 MİT krizinde Ankara’da serbest avukatlık yapan Celal Çelik’in, MİT’çilerin ifadeye çağırıldığının ertesi günü 22 gazinin yaptığı suç duyurusunda da parmağı çıktı. Çelik’in gazilere FETÖ’den aldığı bilgilerle ulaştığı, suç duyurusu dilekçesini FETÖ’nün oluşturmak istediği algı doğrultusunda gazilerin milli duygu ve hassasiyetlerini istismar ederek imzalattığı, dilekçe içeriğinde öne sürülen hususlar ve olguların 7 Şubat günü MİT krizinin gerçekleştiği günden sonra bir gün içerisinde hazırlanıp gazilere imzalattırılmasının mümkün olmadığı kaydedildi. İddianamede, gazilerin ifadeleri de yer aldı. Bu kapsamda gazilerin, dilekçe içeriğini tamamen Celal Çelik’in hazırladığını ve şikayette bulunmaları sonrasında da basın açıklaması yapılması hususunda kendilerini yönlendirdiğini beyan ettikleri belirtildi.

FETÖ ile işbirliği

  • İddianamede şu satırlar yer aldı: “Celal Çelik’in 7 Şubat MİT Kumpası sürecinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yargı ve emniyet teşkilatındaki mensuplarıyla eş zamanlı olacak şekilde Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı ve diğer MİT görevlilerinin PKK/KCK silahlı terör örgütü ile iş birliği içerisinde hareket ediyormuş şeklindeki FETÖ/PDY örgütünün oluşturmaya çalıştıkları algının oluşmasına izah edilen eylemleri ile katkıda bulunduğu anlaşılmıştır.”


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