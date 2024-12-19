Kendilerini jandarma olarak tanıtıp 70 yaşındaki kadını dolandırdılar: 5 zanlı yapılan operasyonla yakalandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 70 yaşındaki bir kadın, kendilerini jandarma olarak tanıtan 5 şahıs tarafından dolandırıldı. Kadının 2 burma bileziği ile bir tam ve 2 çeyrek altınını alıp kaçan şüpheliler, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Altınlar yaşlı kadına teslim edilirken zanlılar da sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Dereoba köyünde yaşayan 70 yaşındaki E.Ö'yü arayarak kendilerini jandarma olarak tanıtan zanlılar, kadının kimliğinin bir hırsızlıkta kullanıldığını, kimliğinin ve çalınan altınların ellerinde olduğunu söyledi. Zanlılar, kadına, evinde bulunan altınları vermesi durumunda karşılaştırma yapacaklarını ve ceza almayacağını belirtti. Sonrasında eve gelen zanlılar, kadından 2 burma bilezik, tam altın ve 2 çeyrek altın alarak bölgeden uzaklaştı.
Olay jandarmaya intikal edince zanlılar kıskıvrak yakalandı
70 yaşındaki E.Ö'nün dolandırıldığının anlaşılması üzerine durum jandarmaya bildirildi. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Çan-Çanakkale kara yolu üzerinde taksiyle kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen diğer 2 şüpheli de Yalova'da gözaltına alındı.
Zanlıların tamamı, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Altınlar ise yaşlı kadına teslim edildi.