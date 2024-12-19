Kendilerini jandarma olarak tanıtıp 70 yaşındaki kadını dolandırdılar: 5 zanlı yapılan operasyonla yakalandı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Dereoba köyünde yaşayan 70 yaşındaki E.Ö'yü arayarak kendilerini jandarma olarak tanıtan zanlılar, kadının kimliğinin bir hırsızlıkta kullanıldığını, kimliğinin ve çalınan altınların ellerinde olduğunu söyledi. Zanlılar, kadına, evinde bulunan altınları vermesi durumunda karşılaştırma yapacaklarını ve ceza almayacağını belirtti. Sonrasında eve gelen zanlılar, kadından 2 burma bilezik, tam altın ve 2 çeyrek altın alarak bölgeden uzaklaştı.