Kentin en işlek caddesinde iş makinesini çatıda görenler şoke oldu Şanlıurfa'da kentin en işlek caddesinde bulunan 7 katlı atıl durumdaki bir binanın yıkılması için başlatılan çalışma görenleri şaşırttı. Vinç yardımı ile binanın çatısına çıkartılan iş makinesi yıkıma en üst kattan başlayınca ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi 26 Eylül 2019, 11:02 Son Güncelleme: 26 Eylül 2019, 11:12 DHA