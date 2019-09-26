Gündem Kentin en işlek caddesinde iş makinesini çatıda görenler şoke oldu
ŞANLIURFA

Kentin en işlek caddesinde iş makinesini çatıda görenler şoke oldu

Şanlıurfa'da kentin en işlek caddesinde bulunan 7 katlı atıl durumdaki bir binanın yıkılması için başlatılan çalışma görenleri şaşırttı. Vinç yardımı ile binanın çatısına çıkartılan iş makinesi yıkıma en üst kattan başlayınca ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Şanlıurfa'da yıkım için 7 katlı binanın çatısına çıkarılan iş makinesi dikkat çekti.
Şanlıurfa'da yıkım için 7 katlı binanın çatısına çıkarılan iş makinesi dikkat çekti.
Şanlıurfa'da yıkım için 7 katlı binanın çatısına çıkarılan iş makinesi vatandaşların da ilgisini çekti.
DHA
Şanlıurfa'da yıkım için 7 katlı binanın çatısına çıkarılan iş makinesi vatandaşların da ilgisini çekti.

Şanlıurfa’da park alanı yapılması için yıkımına karar verilen atıl durumdaki 7 katlı binanın çatısına iş makinesi çıkarıldı.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜ HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Kentin en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı'ndaki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 yıldır atıl durumdaki 7 katlı binanın yıkılıp yerine park yapılmasına karar verildi. Yıkım işlemini gerçekleştirecek firma, küçük bir iş makinesini vinç yardımıyla binanın çatısına çıkardı.

  • İş makinasının operatörü, yıkıma binanın en üst katında çalışarak başladı. Ortaya çıkan ilginç görüntü ise yaya ve araç sürücülerinin ilgisini çekti.

DHA
Şanlıurfa'da yıkım için 7 katlı binanın çatısına çıkarılan iş makinesi dikkat çekti.n

DHA
Şanlıurfa'da yıkım için 7 katlı binanın çatısına çıkarılan iş makinesi dikkat çekti.n

DHA
Şanlıurfa'da yıkım için 7 katlı binanın çatısına çıkarılan iş makinesi dikkat çekti.n
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