Kentin en işlek caddesinde iş makinesini çatıda görenler şoke oldu

Şanlıurfa’da park alanı yapılması için yıkımına karar verilen atıl durumdaki 7 katlı binanın çatısına iş makinesi çıkarıldı.
İLGİNÇ GÖRÜNTÜ HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Kentin en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı'ndaki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 yıldır atıl durumdaki 7 katlı binanın yıkılıp yerine park yapılmasına karar verildi. Yıkım işlemini gerçekleştirecek firma, küçük bir iş makinesini vinç yardımıyla binanın çatısına çıkardı.
- İş makinasının operatörü, yıkıma binanın en üst katında çalışarak başladı. Ortaya çıkan ilginç görüntü ise yaya ve araç sürücülerinin ilgisini çekti.