Kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu: Uçurumdan yuvarlanarak su göletine düştü

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK sonrası açıklama: Faşist bir kafayla karşı karşıyayız

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, ''27 Nisan muhtırası kabul edilseydi bizim hükümetlerimiz de kadük hale gelecekti. Ama hükümetimiz tarafından kabul edilmediğinde bir kağıt parçasına dönüşmüştür. Neticede sivil siyasetin güçlenmesi, reformların yapılması, vesayetin kaldırılması bakımından dönüm noktası olmuştur'' dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın linç edilmesi hakkında da konuşan Çelik, ''Ankara Barosu'nun yaptığı tam bir faşist zihniyetin ürünüdür. Faşist bir kafayla karşı karşıyayız. Hukuk insanlarına dönük de bir saldırıdır bu. Diyanet İşleri Başkanlığı anayasal bir kurumdur. Anayasa ve yasalarla verilmiş görev bellidir. İslam'ın emirlerini zikrettiği için bir toplum kesimini karşısına aldığını söylemek o zaman Diyanet İşleri Başkanlığı İslamiyet hakkında konuşmasın, Ortodoks Patrikliği hristiyanlık hakkında konuşmasın, Hahambaşı Musevilik hakkında konuşmasın zihniyetine götürür bizi'' açıklamasında bulundu.