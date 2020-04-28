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Gündem Kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu Uçurumdan yuvarlanarak su göletine düştü
ŞANLIURFA

Kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu: Uçurumdan yuvarlanarak su göletine düştü

Kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu: Uçurumdan yuvarlanarak su göletine düştü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yolun kenarındaki kayaları düzelten operatör kepçeyle birlikte 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kameraya yansıyan görüntülerde su göletine devrilen kepçenin operatörü inanılmaz bir şekilde kurtuldu.

Haber Merkezi İHA
Olayda operatör şans eseri hafif şekilde yaralandı.
Olayda operatör şans eseri hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Elbeğendi kırsal Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre Erdal Zencirci isimli şahıs paletli kepçeyle yolun kenarındaki kayaları düzeltmeye çalıştı.

Olayda operatör şans eseri hafif şekilde yaralandı.

Uçurumun dibindeki su göletine düştü

Kayaları yerinden oynatan operatör, kepçenin bir anda kaymasıyla yaklaşık 15 metrelik uçuruma devrildi. Kameraya yansıyan görüntülerde takla atan kepçe uçurumun dibindeki su göletine düştü. Kepçenin devrilmesiyle birlikte çevredekiler büyük bir panik yaşadı.

Olayda operatör şans eseri hafif şekilde yaralandı.

Olay yerindeki yakınları operatörü kurtarmak için kayalıklardan aşağı indi. Operatör devrilen kepçenin altından kendi imkanlarıyla çıktı. Yüreklerin ağızlara geldiği olayda operatör şans eseri hafif şekilde yaralandı.

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