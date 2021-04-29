Kepez Belediyesi'nden CHP'li Özkoç'a dava

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de dün düzenlediği basın toplantısında, sözde Ermeni Soykırımı iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özkoç isimleri karıştırdı Kepez Belediyesi'ni suçladı

Açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti’nde, resmi makamlarda oturup da, bir kişinin Ermeni soykırımından dolayı kim özür diledi? Kim bu soykırıma destek verdi, arıyorsa; bunu da, buradan bir kere daha gösteriyoruz. Kendi Kepez Belediye Başkanıdır. Diyor ki; soykırım yapmıştır ve bundan dolayı özür diliyorum” ifadelerini kullanan Özkoç’un ’Keskin Belediyesi’ yerine ’Kepez Belediyesi’ diyerek belediyelerin isimlerini karıştırdığı anlaşıldı.

Engin Özkoç

“Kendini bilmez birisine sessiz kalamazdım”

Konuyu belediye olarak Türk yargısına taşıyacaklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, şunları söyledi:

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“Söylediği hiçbir şeyin altlı dayanağı yoktur ve bunlar tamamen yalan ürünü, hayal mahsulü olan şeylerdir. Konuşan, bir grup başkanvekiliydi. Toplantının yapıldığı yer aziz Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altıydı. Ağzına her geleni söyleyen kendini bilmez birisine sessiz kalamazdım, söylediklerini içine atamazdım. Çamur at izi kalsın anlayışına karşı hakikatleri burada Kepez binası önünde arkadaşlarım ile birlikle, başkanlarımla birlikle ifade etmeliydik” dedi.

“Basın toplantısının odağında sadece şahsım vardır”

Şahsına yönelik bir toplantı olduğunu söyleyen Tütüncü, “Dünkü basın toplantısının odağında sadece şahsım vardır. Başka bir gündemi olmayan bu toplantı için belli ki Engin Özkoç’a birileri belli bir not getirmiş, o da buldumcuk olmuş, işin üzerine atlamış ve TBMM çatısı altında adete ağızından ufunetler saçılan bir nutuk çekiyor. Eline bir tane kağıt almış. Kağıda baksa kağıdın ortasındaki fotoğraf Kepez Belediye Başkanı değil. Öfke, nefret o kadar gözlerini bürümüş ki maalesef kağıtta ne yazdığını, fotoğrafta kimin olduğunu bile bilemeyecek kadar farklı, aciz bir tablo içerisindeyiz” dedi.

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“İnsanlıktan nasibini aldıysan kalkarsın efendi gibi özür dilersin”

Özür beklediğini ifade eden Hakan Tütüncü, “Engin Özkoç’a sesleniyorum. Bana bak Engin Özkoç, sana söylüyorum. Eğer sen de zerre kadar haysiyet varsa, insanlıktan zerre kadar nasibini almışsan, Kepez Belediye Başkanının sözde Ermeni Soykırımına dair beyanını çıkartır, gösterirsin. Gösteremediysen yine zerre kadar insanlıktan nasibini aldıysan kalkarsın efendi gibi özür dilersin” diye konuştu.

“Bu düpedüz bir iftiradır”

Olayın bir iftira olduğunu belirten Tütüncü, “Dün öğleden sonra başlayan bu kafa karıştıran basın toplantısı ve sonrasındaki yaşananlar bugün sabah saatlerine kadar telefonlarımızın susmamasını sağladı. Arayanlar bu işin aslı nedir diyorlar. Onların hepsine biz işin aslını anlatmakla vakit geçirdik. Tam kapanmanın bir gün öncesinde bu ekibin bu binanın içerisinde yapacak o kadar çok işi varken, önümüzdeki 17 Mayıs’a kadar planlama, çalışma yapmak gibi bir mesuliyeti varken bu vakit kaybı bize zulüm değil de nedir? Siyaset bu kadar ucuz mu? Tertemiz insanların üzerine aslı astarı olmayan iftiraları atıp sonra kenara çekilmek kadar basit mi? Bir grup başkan vekilliği makamı bu kadar basit makam mı? Siyaset sadece yalandan, iftiradan mı ibaret? Yalan söyleyene bu bir yalandır, yalan söyleyene ne denir? Bu düpedüz bir iftiradır. İftira atana ne denir. Yargı önünde gerekli hesabı soracağız" ifadelerini kullandı.

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