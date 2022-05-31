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ZONGULDAK

Kesik baş cinayetinde yeni gelişme: Katil her yerde aranıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde geçtiğimiz kasım ayında ormanlık alanda Mustafa Keleş'in (70) başı kopmuş cesedi bulundu. Dehşet veren cinayeti kimin işlediği henüz bilinmiyor. Gözaltına alınan 11 zanlıdan adliyeye sevk edilen 5'i serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi AA
Kesik baş cinayetinde yeni gelişme: Katil her yerde aranıyor
Kesikbaş cinayetindeki 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de Mustafa Keleş'in (70) cesedinin bulunmasıyla ilgili yakalanan 11 şüpheliden 5'inin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe serbest bırakıldı.

İHA

Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma komando timleri, Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de cesedi bulunan Mustafa Keleş'in kayıp başını aramış, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı.

Her yeri dikkatle arayan ekipler, Keleş'in kayıp başını cesedin olduğu yere yakın noktada bulmuştu.

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