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Keşmir Dayanışma Günü Ankara’da anıldı

Keşmir Dayanışma Günü Ankara’da anıldı

Haber Merkezi
16:4328/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yousaf Junaid Ankara'daki törende konuştu
Yousaf Junaid Ankara'daki törende konuştu

Keşmir Dayanışma Günü, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikle anıldı. Törende konuşan Büyükelçi Yousaf Junaid, “Keşmirlilere kendi kaderini tayin hakkının reddedilmesi, bu anlaşmazlığın kalbinde yer almaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Törende Keşmir halkının 77 yıldır devam eden acılarını hatırlatan Junaid, "Üç nesil Keşmirli, ağır bedeller ödedi ancak sesleri henüz yeterince duyulmadı" dedi.

Keşmir Dayanışma Günü, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikle anıldı. Törende konuşan Büyükelçi Yousaf Junaid, Keşmir anlaşmazlığının Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin gündeminde bulunan en eski konulardan biri olduğuna dikkat çekerek
“Keşmirlilere kendi kaderini tayin hakkının reddedilmesi, bu anlaşmazlığın kalbinde yer almaya devam ediyor,”
ifadelerini kullandı. Junaid, ayrıca Keşmir halkının 77 yıldır devam eden acılarını hatırlatarak.
"Üç nesil Keşmirli, ağır bedeller ödedi ancak sesleri henüz yeterince duyulmadı"
dedi.

'Hindistan söz verdi uygulamadı'

1948’de Hindistan’ın Keşmir meselesini BM’ye taşıdığını hatırlatan Junaid, Hindistan’ın zamanla bu taahhütlerinden vazgeçtiğini ve Güvenlik Konseyi’nin Keşmir’de plebisit yapılması kararlarını uygulamadığını vurguladı. Son beş yılda Hindistan’ın baskıcı politikalarının arttığını belirten Junaid, bu süre zarfında 930’dan fazla Keşmirlinin hayatını kaybettiğini ve medyanın susturulduğunu ifade etti. Ayrıca, Keşmir liderlerinin ve insan hakları savunucularının hapsedildiğini belirterek bu listeye daha birçok örnek eklenebileceğini söyledi.



#Ankara
#Keşmir
#anma
#Yousaf Junaid

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