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KFOR’un komutası ilk kez Türkiye’de

Türkiye, Kosova’daki barış gücü KFOR’un komutasını ilk kez devralıyor. 1999’dan bu yana ülkede görev yapan Türk birliği, önemli kriz dönemlerinde etkili rol aldı.

Canberk Doğan
04:00 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Türkiye, 1999’dan bu yana Kosova’da görev yapan BM Barış Gücü’nün komutasını ekim ayında ilk defa devralacak. Tümgeneral Özkan Ulutaş, bir yıl süreyle barış gücüne komuta edecek. Gücün komutası 2013 yılından bu yana İtalya’daydı. 27 ülkeden yaklaşık 4500 askeri personeliyle, Birleşmiş Milletler’in yetkisi altında çalışan KFOR (Kosova Gücü), bölgede barış ve istikrarın inşasına yönelik daha geniş uluslararası çabaları desteklemek amacıyla görev yapıyor.

SIRP-ARNAVUT ÇATIŞMASI

24 yıl boyunca Türk askerinin NATO kapsamında konuşlu bulunduğu Kosova, Sırp azınlıkla yaşanan gerginlik sonrası krizle karşı karşıya kaldı. Kriz, kuzeyde çoğunluğunu Sırpların oluşturduğu bölgede seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanının göreve başlamasıyla patlak verdi. Sırpların nisan ayındaki yerel seçimleri boykot etmişti. Kamu binalarına girmeye çalışan Arnavutlarla karşı Rus yanlısı “Z” amblemli Sırpların çatışması, bölgedeki NATO birliklerinin olaya müdahil olmasına neden olmuştu.

MEVCUT 850’YE KADAR ÇIKMIŞTI

30 Barış Gücü askerinin de yaralandığı olaylar dinse de 500 Türk komandosu daha Kosova’ya gönderilmişti. Türkiye’nin 350 olan askeri varlığı 850’ye çıkmıştı. 500 komando olaylar yatıştıktan sonra Türkiye’ye dönmüştü. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Başbakan Albin Kurti, KFOR komutanlığını 10 Ekim’de devralacak Tümgeneral Özkan Ulutaş ve ekibini kabul etmişti.




#Kosova
#KFOR
#NATO
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