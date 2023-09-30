KFOR’un komutası ilk kez Türkiye’de

Türkiye, 1999’dan bu yana Kosova’da görev yapan BM Barış Gücü’nün komutasını ekim ayında ilk defa devralacak. Tümgeneral Özkan Ulutaş, bir yıl süreyle barış gücüne komuta edecek. Gücün komutası 2013 yılından bu yana İtalya’daydı. 27 ülkeden yaklaşık 4500 askeri personeliyle, Birleşmiş Milletler’in yetkisi altında çalışan KFOR (Kosova Gücü), bölgede barış ve istikrarın inşasına yönelik daha geniş uluslararası çabaları desteklemek amacıyla görev yapıyor.