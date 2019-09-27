Kıbrıs Kızılayı’nı tanıyın çağrısı

Deklarasyonda, Kıbrıslı Türklerin uluslararası insani hukuktan kaynaklanan haklarına riayet edilmesi gerektiği belirtilerek, bu haklarının korunması ve Kızılay ve Kızıl Haç Hareketi içerisinde ve diğer insani platformlarda temsil edilmesi hususu yeniden teyit edildi. Yapılan çağrıyla ICRC, KKTK’nın başvurusunu eşit bir şekilde ele almaya ve derneği ulusal arenada tanımaya çağrılırken, KKTK’nin gelişimini desteklemeye ve teşvik etmeye davet edildi. Uluslararası Hilal İslam Komitesi’nin (ICIC), KKTK’nin tanınması için insani diplomasi konusundaki çabalarını sürdürmesini teşvik edildiği deklarasyonda, Birleşmiş Milletler ajanslarını, insani ıstırabın azaltılmasına yönelik insani çabalarında KKTK’yi tercih edilen paydaş yapmasının önemine işaret edildi.

GÜNDEM Kızılay Başkanı Kınık: Bu deprem Marmara'da beklediğimiz büyük deprem fayında oldu