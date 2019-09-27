Gündem Kıbrıs Kızılayını tanıyın çağrısı
POLİTİKA

Kıbrıs Kızılayı’nı tanıyın çağrısı

Türkiye Kızılayı başta olmak üzere 42 ülkenin Kızılay ve Kızılhaç dernekleri, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı (KKTK) Derneği’nin uluslararası arenada tanınması için ortak deklarasyona imza attı.

Talha Menteş Yeni Şafak
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı (KKTK) Derneği’nin uluslararası arenada tanınması için ortak deklarasyon imzalandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı (KKTK) Derneği’nin uluslararası arenada tanınması için ortak deklarasyon imzalandı.

Deklarasyonda, Kıbrıslı Türklerin uluslararası insani hukuktan kaynaklanan haklarına riayet edilmesi gerektiği belirtilerek, bu haklarının korunması ve Kızılay ve Kızıl Haç Hareketi içerisinde ve diğer insani platformlarda temsil edilmesi hususu yeniden teyit edildi. Yapılan çağrıyla ICRC, KKTK’nın başvurusunu eşit bir şekilde ele almaya ve derneği ulusal arenada tanımaya çağrılırken, KKTK’nin gelişimini desteklemeye ve teşvik etmeye davet edildi. Uluslararası Hilal İslam Komitesi’nin (ICIC), KKTK’nin tanınması için insani diplomasi konusundaki çabalarını sürdürmesini teşvik edildiği deklarasyonda, Birleşmiş Milletler ajanslarını, insani ıstırabın azaltılmasına yönelik insani çabalarında KKTK’yi tercih edilen paydaş yapmasının önemine işaret edildi.

GÜNDEM
Kızılay Başkanı Kınık: Bu deprem Marmara'da beklediğimiz büyük deprem fayında oldu
Telefon hatları neden kilitlendi

Telefon hatları neden kilitlendi
Hasarlı bina sayısı 473

Hasarlı bina sayısı 473

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay depreme ilişkin açıklama yaptı.
Kağıthane faciadan döndü

Kağıthane faciadan döndü

​122 çürük bina depremden 2 ay önce kontrollü bir şekilde yıkıldı.
9 ilçede 14 okul tatil

9 ilçede 14 okul tatil

​İstanbul Valiliği, detaylı teknik incelemelerin yapılacağını duyurdu.
Trump'ı<br>CIA deşifre etti

Trump'ı
CIA deşifre etti

Ajanın Beyaz Saray'da görev yaptığı ortaya çıktı.
27 bin TL<br>cepte kalacak

27 bin TL
cepte kalacak

Kredilerde araç sahibi yapacak 3 aylık indirim.
İncirlik Üssü'ndeki mühendisten çıktı

İncirlik Üssü'ndeki mühendisten çıktı

Telefonunda FETÖ'nün gizli programı tespit edildi.
En kilit nokta Kumburgaz segmenti

En kilit nokta Kumburgaz segmenti

Uzmanlardan ​İstanbul depremi için en kritik bilgi.
Esed rejimi<br>klorin gazıyla vurdu!

Esed rejimi
klorin gazıyla vurdu!

İdlib'deki saldırıda kimyasal gaz tespit edildi.
Dünyanın en şiddetli depremleri

Dünyanın en şiddetli depremleri

​10 dakika sürdü, 14 ülke etkilendi, 230 bin kişi öldü...dünyanın en büyük depremleri
İstanbul sabaha kadar sallandı

İstanbul sabaha kadar sallandı

İstanbul'da depremin ardından 188 artçı oldu.
2023 hedefi<br>75 milyon turist

2023 hedefi
75 milyon turist

​Bakan Ersoy, 2023 Turizm Stratejisi'ni açıkladı.
Tasfiye başladı

Tasfiye başladı

​Galatasaray ile yol ayrımından sonra ilk adımı attı.
Şehir eşkıyaları tutuklandı

Şehir eşkıyaları tutuklandı

​Polise bağırıp el kol hareketi yapan magandaların görüntüsü büyük tepki topladı.
Derbiye özel prim

Derbiye özel prim

Sar-kırmızılı yönetimin galibiyet primi belli oldu.
TSK ve MİT'ten<br> ortak operasyon

TSK ve MİT'ten
ortak operasyon

Özel güç unsuru 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İstanbul'da okullar normale döndü

İstanbul'da okullar normale döndü

Depremin ardından eğitim devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.