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ANKARA

Kiev arşivi korumada

Rusya’nın saldırısıyla başlayan ve 6 ayı geride bırakan Ukrayna’daki çatışmalarda arşiv ayrıntısı ortaya çıktı. Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği arşivinin Merkez Arşiv’e nakledildiği öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı’nın 2022 raporunda, “Kiev Büyükelçiliklerimizin arşivleri Merkez Arşivimize nakledilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
Kiev arşivi korumada
Kiev'deki Türkiye Büyükelçiliği

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile birlikte Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliğindeki arşiv bilgilerinin taşındığı ortaya çıktı. Elçilik arşivinin, savaşın başlamasının ardından Merkez Arşiv’e nakledildiği öğrenildi.

TECRÜBELİ PERSONEL GÖREV ALIYOR

  • Misyon ağı bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Türkiye, yurt dışı temsilciliklerindeki evrak güvenliğini şansa bırakmıyor. Dış temsilciliklerin arşivlerinin Merkez Arşiv’e entegrasyonu ve Arşiv Otomasyon Projesi kapsamına alınabilmeleri için temsilcilik arşivlerinde tasnif, düzenleme ve imha işlemlerinin yapılması ve ihtiyaç halinde risk altındaki belgelerin Merkez Arşiv’e nakledilmesini temin için yurt dışı misyonlara arşiv konusunda bilgi ve tecrübeli personel görevlendiriliyor.

BAKANLIK RAPORUNDA YER ALDI

Dışişleri Bakanlığının 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda buna ilişkin detaylar yer aldı. Raporda, “Bu kapsamda 2022 yılının ilk altı ayında durumu ivedilik arz ettiği anlaşılan Viyana, Doha, Vatikan, Kiev Büyükelçiliklerimiz ile New York ve Rotterdam Başkonsolosluklarımıza görevlendirilmeler yapılmıştır. Söz konusu temsilciliklerimizden Vatikan ve Kiev Büyükelçiliklerimizin arşivleri Merkez Arşivimize nakledilmiştir” denildi.

ELÇİLİK KAPATILMADI

Birçok ülke elçiliğini kapatırken Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği, savaşta çalışmalarına ara vermeyerek bölgede yardıma muhtaç olan başta Türk vatandaşlar olmak üzere birçok savaş mağduruna yardım etmişti. Elçilik çalışmalarını Çernivtsi’de sürdürüyor.

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