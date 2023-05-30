|
Gündem

Kiev ve Moskova'da İHA saldırısı

Rusya ve Ukrayna'nın başkentinden yapılan açıklamalarda, hava saldırılarının ayrıntıları paylaşıldı.

09:12 . 30/05/2023 Salı
Diğer
Arşiv

Arşiv

Rusya
ile Ukrayna arasındaki savaş, insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, İHA'ların kentte birkaç binaya çarparak küçük çaplı hasara yol açtığını ve ciddi yaralanma olmadığını duyurdu.

Sobyanin, saldırılar üzerine acil durum ekiplerinin olay yerinde olduğunu söyledi.

RIA devlet haber ajansı, Moskova'nın güneyindeki Profsoyuznaya Caddesi'ndeki bir binada oturanların bir kısmının tahliye edildiğini yazdı.

Moskova'da İHA saldırısı

Reuters'ın bildirdiğine göre, Rusya'nın Telegram mesajlaşma kanallarından birkaçı, salı günü erken saatlerde 4 ila 10 insansız hava aracının vurulduğunu belirtti.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko da Rusların dün gece başkent Kiev’e İHA'larla yoğun saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Kiev'deki saldırıda 1 kişi öldü

Golosiivskiy ilçesinde bir apartmana düşen parça nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Popko'ya göre 20'den fazla İHA imha edildi. Rusların saldırılarda sürekli silah değiştirdiğine işaret eden Popko, Rus birliklerin daha önceki saldırılarında balistik füze ve İHA’ları kullandığına dikkati çekti.

Bina tahliye edildi

Popko, gece saldırıların farklı yönlerden birkaç dalga halinde düzenlendiğini belirterek, "Hava alarmı yaklaşık 3 saat sürdü." ifadesini kullandı.

İHA parçalarının başkentin çeşitli ilçelerine düşmesinin can kaybına ve yıkımlara yol açtığını anlatan Popko, şöyle konuştu:

Golosiivskiy ilçesinde bir apartmana düşen parça nedeniyle son iki katta yangın çıktı. 20'den fazla kişi tahliye edildi, bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Popko, katlar arasındaki duvarların yıkılmış olabileceğini ve olası enkaz altında kişilerin olduğuna işaret ederek, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.


#Rusya
#Ukrayna
#Kiev
#Moskova
22 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kosova nerede dünya haritasındaki yeri