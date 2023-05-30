Kiev ve Moskova'da İHA saldırısı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, İHA'ların kentte birkaç binaya çarparak küçük çaplı hasara yol açtığını ve ciddi yaralanma olmadığını duyurdu.

Sobyanin, saldırılar üzerine acil durum ekiplerinin olay yerinde olduğunu söyledi.

RIA devlet haber ajansı, Moskova'nın güneyindeki Profsoyuznaya Caddesi'ndeki bir binada oturanların bir kısmının tahliye edildiğini yazdı.

Moskova'da İHA saldırısı

Reuters'ın bildirdiğine göre, Rusya'nın Telegram mesajlaşma kanallarından birkaçı, salı günü erken saatlerde 4 ila 10 insansız hava aracının vurulduğunu belirtti.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko da Rusların dün gece başkent Kiev’e İHA'larla yoğun saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Kiev'deki saldırıda 1 kişi öldü

Golosiivskiy ilçesinde bir apartmana düşen parça nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Popko'ya göre 20'den fazla İHA imha edildi. Rusların saldırılarda sürekli silah değiştirdiğine işaret eden Popko, Rus birliklerin daha önceki saldırılarında balistik füze ve İHA’ları kullandığına dikkati çekti.

Bina tahliye edildi

Popko, gece saldırıların farklı yönlerden birkaç dalga halinde düzenlendiğini belirterek, "Hava alarmı yaklaşık 3 saat sürdü." ifadesini kullandı.

İHA parçalarının başkentin çeşitli ilçelerine düşmesinin can kaybına ve yıkımlara yol açtığını anlatan Popko, şöyle konuştu:

Golosiivskiy ilçesinde bir apartmana düşen parça nedeniyle son iki katta yangın çıktı. 20'den fazla kişi tahliye edildi, bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Popko, katlar arasındaki duvarların yıkılmış olabileceğini ve olası enkaz altında kişilerin olduğuna işaret ederek, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.



