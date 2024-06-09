Kılavuz Gemisi Projesi ilk mezunlarını verdi

Kılavuz Gemisi programı, üniversite öğrencilerine yönelik olarak ÖNDER Gençlik bünyesinde 2 yıllık bir kariyer destek programı olarak hayata geçirildi. Programda sosyal ve kültürel anlamda kendisini zenginleştirmeyi ve kariyer gelişimini zirveye çıkarmayı hedefleyen çeşitli fakültelerdeki öğrencilere okumalar, geziler, kurum ziyaretleri, kamplar gibi etkinliklerle destek sağlandı. Eğitimi başarıyla tamamlayan gençler, Taksim Camii Konferans Salonu’nda düzenlenen Kapanış Programıyla mezun oldu.

İnsan yetiştiren programlara eğiliyoruz

Programda gençlere hitaben bir konuşma yapan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, iki yıllık serüvenin güzel bir şekilde neticelendiğini söyledi.

En kıymetli hikâyenin kaptanlarla kurulan diyalog ve yol arkadaşlığı olduğunu belirten Ceylan, “Okuduğunuz kitapları, izlediğiniz filmleri, öğrendiğiniz bilgileri belki unutacaksınız fakat buradaki dostluğunuz, kaptanlarınızla yakaladığınız muhabbet ömür boyu devam edecek” dedi. Bu serüvenin aileye yeni üyelerin katılımıyla devam edeceğini kaydeden Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: İmam hatip camiası olarak biz hep yatay çalışmalar, kitlesel, geniş katılımlı salon programları yapıyorduk. İnsan yetiştiren programların dikey çalışmalar, uzun soluklu çalışmalar olduğunu düşünerek bunlara eğildik. İnşallah bu çalışmaların meyvelerini çok fazla beklemeden elde edeceğimize inanıyorum.

Şiarımız az da olsa istikrarlı çalışma

ÖNDER Gençlik Başkanı Erkam Salih Büyükdinç de ilk yola çıktıklarında zihinlerinde soru işaretleri olduğunu belirterek, “Hamdolsun tüm arkadaşlarımız, kıymetli ekiplerimiz, kaptanların özverileriyle büyük bir aile olarak güzel işler yaptı. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Çalışmada iki temel üzerinde durduklarını kaydeden Büyükdinç, “Amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olandır hadisi şerifinden hareketle çalışmalarımızı sürdürdük ve ne yapıyorsak az da olsa istikrar sağlamaya çalıştık. Siz de istikrarlı olarak bu programı tamamladınız. İkinci olarak biz burada gençler olarak hem kendimizi yetiştirip hem de gençler yetiştiriyoruz. Bu da ikinci şiarımız” ifadelerini kullandı.

7 alanda eğitim aldılar

Program koordinatörleri Sudenur Çavdar ve Bünyamin Şahan, Kılavuz Gemisi programında iki yıl boyunca yapılan çalışmaları aktardıkları bir sunum yaptı. Dr. Öğretim Üyesi Sümeyye Kuşakcı’nın kapanış dersinin ardından ise gençlere sertifika takdimi yapıldı.

İki yıllık kariyer destek programı olan Kılavuz Gemisi’nin ilk eğitiminden 66 kız, 42 erkek öğrenci olmak üzere 108 öğrenci mezun oldu. Tıp, hukuk, idari bilimler, ilahiyat, mimarlık, psikoloji ve medya olmak üzere 7 alandaki eğitimlere devam eden öğrenciler kaptanlarıyla programları tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Kaptanlardan tecrübe aktarımı

Gençlerin manevi ve kültürel gelişimine de destek sağlamayı amaçlayan program, 2022 yılı Kasım ayında hayata geçirildi. Programda aynı bölümde okuyan öğrenciler tayfa, alanlarının profesyoneli grup liderleri ise kaptan olarak nitelendiriliyor.

2 senelik programda tayfalar, kaptanlarıyla yüz yüze ve çevrimiçi buluşmalar yaptı. Alana yönelik okumalar, geziler, ziyaretler gerçekleştirildi. Eğitimin ardından programa başarıyla devam eden gençleri staj ve yurtdışı imkânı da bekliyor.



