Gündem Kılıça desteği çocuklarıma anlatamam
POLİTİKA

Kılıç’a desteği çocuklarıma anlatamam

CHP’li Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın İstanbul’un Maltepe ilçesinde yeniden aday gösterilmesi CHP-İYİ Parti ittifakını çatlattı. İYİ Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Vedat Çakıroğlu, teşkilat olarak Ali Kılıç’a destek vermeyeceklerini dile getirdi.

Talha Menteş Yeni Şafak
Mehmet Vedat Çakıroğlu
Mehmet Vedat Çakıroğlu

Haksız mal edinme ve yolsuzluk iddialarının odağındaki Kılıç’ın yerine MHP adayı Ahmet Baykan’ı destekleyeceklerini bildiren Çakıroğlu, bu sözlerinin ardından İYİ Parti’deki görevinden istifa etti. Gündeme bomba gibi düşen istifa sonrası İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu, Çakıroğlu’nu ‘görevden aldığını’ iddia etti. Yeni Şafak’a konuşan Çakıroğlu ise İl Başkanı Kavuncu’nun görevden alma yetkisinin bulunmadığını vurguladı, “Kendim istifa ettim” dedi. Çakıroğlu, sürece ilişkin şunları anlattı:

BAYKAN PARTİ ÜSTÜ

“Maltepe’de yaşananlar ortada. Biz adı bu kadar kirli işlere karışan Ali Kılıç yerine, MHP adayı Ahmet Baykan’ı destekliyoruz. Ahmet Baykan’ın nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu çok iyi biliyoruz. Maltepe’ye faydalı olacağına can-ı gönülden inanıyoruz. Baykan, Maltepe’de partilerüstü bir kişidir; İYİ Parti, MHP ve vatansever CHP’lilerin ortak adayıdır. Kendisinin bizim kefaletimize ihtiyacı yoktur ama sonuna kadar desteklediğimizi herkesin bilmesini istiyorum. Ali Kılıç, meclis üye aday listesini HDP’lilerle birlikte yaptı. Listedeki bazı isimlerin HDP’li olduğu iddia ediliyor.”

KOBANİ’YE ARAÇ YOLLADI

  • Ali Kılıç, Kobani (Ayn el-Arab) olayları sırasında PKK bölgesine yardım ulaştıran bir kişidir. Kobani’ye park yapmak üzere bölgeye belediye çalışanlarını ve araç gereçleri oraya yolladı. Maltepe Belediyesi Yalvaç’a, Şarkışla’ya park yapabilir ancak Kobani’ye park yapmak olayı çok farklı noktalara götürür. CHP Maltepe Teşkilatı da Ali Kılıç’tan rahatsız. Ben İYİ Parti yöneticilerine de aktardım; ‘ben bu adayı destekleyerek seçime girmeyi çocuklarıma açıklayamam’ dedim. Bu sözlerim üzerine Buğra Kavuncu, İYİ Parti yönetimiyle görüştü. Telefon görüşmesi sırasında ‘sayın bakanım’ diye hitap ettiği için Koray beyle (Aydın) konuştuğunu tahmin ediyorum. Koray bey, ‘bu konuyu Kemal bey (Kılıçdaroğlu) bilmiyor mu’ diye sormuş ve ‘haberi olduğu bir konuyu tekrar mı aktaracağız’ demiş.”

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