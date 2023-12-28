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Kılıçdaroğlu çekildi Tunç Soyer düştü

CHP’de İzmir için yaşanan üçlü rekabet ikiye düştü. Mevcut başkan Tunç Soyer'i destekleyen Kılıçdaroğlu'nun yarıştan çekildiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu'nun isteğinin olmaması için Genel Başkan Özgür Özel'in adayı Cemil Tugay’a sıcak baktığı belirtiliyor.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 02:17 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu.
Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP’de İzmir için yaşanan üçlü rekabet ikiye düştü. İzmir’de hem eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hem yeni Genel Başkan Özgür Özel hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi adamını aday göstermek istiyordu. Kılıçdaroğlu, mevcut başkan Tunç Soyer’i, Özgür Özel Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı, İmamoğlu ise İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe’nin adaylığı için bastırıyordu. Ancak Kılıçdaroğlu “Kentte CHP’nin oyunun düştüğünü” görüşünde olduğu için yarıştan çekildi. Şimdi Özel ve İmamoğlu arasında bir yarış var. Bunun yanında ise Kılıçdaroğlu kentte İmamoğlu’nun istediğinin olmaması için Özel’in adayına sıcak bakıyor. İmamoğlu ise, Gökçe’nin aday olması için baskıya devam ediyor.



#siyaset
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#İzmir
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