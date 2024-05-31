Kılıçdaroğlu ekibine kanca

Türkiye Belediyeler Birliği’ne (TBB) adaylığı kısa süre içerisinde açıklanacak olan İmamoğlu’nun, TBB Genel Sekreterliği için Kılıçdaroğlu’nun prensi olarak gösterilen eski Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile dirsek temasında olduğu öğrenildi. CHP’li kaynaklar bu planın işlemesi durumunda, Taşdelen ile hareket eden Gürsel Erol, Özgür Erdem İncesu’nun da bulunduğu bir grup milletvekilinin İmamoğlu tarafına geçmiş olacağını vurguluyor. Böylece İmamoğlu’nun, CHP Meclis Grubu içindeki gücünü biraz daha artıracağı belirtiliyor.