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Kılıçdaroğlu ekibine kanca

CHP’nin başkent ayağında gücünü pekiştirmeye çalışan İBB Başkanı İmamoğlu, son olarak ‘hançerleme’ iddiasıyla karşı karşıya geldiği eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu cephesine göz kırpmaya hazırlanıyor.

Mehmet Güney
04:00 - 31/05/2024 Cuma
Güncelleme: 06:30 - 31/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Alper Taşdelen
Alper Taşdelen

Türkiye Belediyeler Birliği’ne (TBB) adaylığı kısa süre içerisinde açıklanacak olan İmamoğlu’nun, TBB Genel Sekreterliği için Kılıçdaroğlu’nun prensi olarak gösterilen eski Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile dirsek temasında olduğu öğrenildi. CHP’li kaynaklar bu planın işlemesi durumunda, Taşdelen ile hareket eden Gürsel Erol, Özgür Erdem İncesu’nun da bulunduğu bir grup milletvekilinin İmamoğlu tarafına geçmiş olacağını vurguluyor. Böylece İmamoğlu’nun, CHP Meclis Grubu içindeki gücünü biraz daha artıracağı belirtiliyor.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
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