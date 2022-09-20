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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu hedef aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Elazığ'da düzenlenen grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu konuşmasında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu hedef gösterdi.

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Emre Ün Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulunu hedef aldı
Kemal Kılıçdaroğlu

Elazığ'da partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya ilişkin konuştu. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu hedef alan Kılıçdaroğlu, "Bunları yapan hakim değil, çetedir" ifadelerine yer verdi.

"SİZİN MEŞREBİNİZİ ÇOK İYİ BİLİYORUM"

Hakim ve savcılara talimat veren Kılıçdaroğlu, "Önlerinde büyük bir engel var. Nedir engel? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. 'Nasıl bütün yetkileri elinden alırız', bütün çaba bunun üzerine kurulmuş. Hakimlere sesleniyorum. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda görevli olan hakimlere sesleniyorum. Size söylenmeyen bir sözü kimin talimatıyla 'Bu söz bize söylendi' diye üstlendiniz. Ben sizin meşrebinizi gayet iyi biliyorum. Sizin adaletsizliğinizi de gayet iyi biliyorum" dedi.

"BURADAN O HAKİME SESLENİYORUM"

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu çete olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Aynı zarfın içine dört tane oy pusulası koyacaksın, 'efendim biri doğru değil, üçü doğru.' Nereden biliyorsun? Onlara 'bunları yapan hakim değil, çetedir' dedim. Çete ne demek? Kanuna aykırı iş yapmak için bir araya gelenlere çete denir. Sen bu kararı veriyorsun, bir bakan ile ilgili sözü 'Bu bana söylendi' diye alıyorsunuz. Başka bir şey daha yapıyorlar. Hakimi değiştiriyorlar. Ceza verecek bir hakim oraya gelsin diyorlar. Ceza verecek bir hakim gelsin, kararı o versin diyorlar. Buradan o hakime de sesleniyorum. Eğer yargı için yüz karası olmak istemiyorsan hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar vereceksin, sarayın talimatına göre değil! Kaldı ki bu konuda bir de uzman raporu var. Ama o hakimi değiştirdiler. Başka bir hakim gelecek oraya."

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