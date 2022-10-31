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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu İngiltere ve Almanya yolcusu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Kasım’da Londra’ya giderek 4 gün temaslarda bulunacak. CHP lideri 5 Kasım’da da Almanya’ya gidecek. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret sebebinin yine teknolojik incelemeler olduğu partisi tarafından belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu İngiltere ve Almanya yolcusu
Kemal Kılıçdaroğlu

Ekim ayının başında gerçekleştirdiği çok tartışılan ABD ziyareti sonrası bu kez rotayı İngiltere'ye çeviren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek ziyarette bilim ve teknoloji çevreleriyle ve İngiltere’de yaşayan girişimci Türklerle bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu’nun siyasi temasta bulunması beklenmiyor.

Kılıçdaroğlu’na bu seyahatte de CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo’nun eşlik etmesi bekleniyor.

VİZYON BELGESİ AÇIKLANACAK

5 Kasım’da Türkiye’ye dönecek olan CHP lideri yine kasım ayı içerisinde Almanya’ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Almanya seyahati sonrasında da bilim teknoloji ve yatırım çerçeveli gelecek vizyon belgesini açıklayacak.

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