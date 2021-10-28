Gündem Kılıçdaroğlu söylentisi
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu söylentisi

İYİ Parti’ye göre, Ekrem İmamoğlu’nun yıpranmaması için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘perde aday’ gibi davranıyor.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Kılıçdaroğlu söylentisi
Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti’ye göre, Ekrem İmamoğlu’nun yıpranmaması için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘perde aday’ gibi davranıyor. Meral Akşener’in “Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı’nın belediye başkanları. İki ismin de seçilmesi için gayret gösterdim. Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği halde biz ‘hayır’ demeyiz” açıklaması Millet İttifakı’nda çözülemeyen adaylık denklemini hızlandırdı.

KILIÇDAROĞLU SICAK BAKIYOR

CHP’li iki isme lider düzeyinde yeşil ışık yakan İYİ Parti kulislerinde ise ilginç bir iddia dolaşıyor. Akşener’in gönlünden İmamoğlu’nun geçtiği ifade ediliyor. Hatta daha önce İmamoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet’e benzeten Akşener’in Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmelerde konuyu gündeme getirdiği, Kılıçdaroğlu’nun da bu konuya sıcak baktığı konuşuluyor.

YIPRATILMAYA ÖNLEM

İddialara göre, Akşener ile uzlaşmaya varan Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu isminin yıpratılmaması için, adaylık açıklaması yaparak kendini perde önünde gösterdiği belirtiliyor.

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