Kılıçdaroğlu'na mesaj mı? Özgür Özel'den '15 Temmuz'a tiyatro diyen eksik akıllıdır' çıkışı

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti. Yüzlerce kahramanın şehit ve gazi olduğu kara günde millet, askeri vesayet karşısında dimdik durdu ve hain darbecilere geçit vermedi.
"Tiyatro diyen eksik akıllıdır"
Özgür Özel, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Kılıçdaroğlu'na mesaj mı?
Karanlık 15 Temmuz gecesi İstanbul'a indikten sonra, birkaç metredeki FETÖ'cülerin kontrolündeki tankların arasından geçerek havalimanından ayrılmıştı. Havalimanında önce VIP'te bekleyen Kılıçdaroğlu sonra dönemin CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde kahve içerek geceyi televizyondan takip etmişti.