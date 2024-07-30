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Kılıçdaroğlu'na mesaj mı? Özgür Özel'den '15 Temmuz'a tiyatro diyen eksik akıllıdır' çıkışı

15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Buna tiyatro diyen ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır." ifadelerini kullandı. Hain darbe girişimi ile ilgili 'tiyatro' ve 'kontrollü darbe' ifadesini kullananlar arasında akıllara ilk olarak CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu geliyor.

12:47 - 30/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu
Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti. Yüzlerce kahramanın şehit ve gazi olduğu kara günde millet, askeri vesayet karşısında dimdik durdu ve hain darbecilere geçit vermedi.


Bu hain girişim bazı muhalif kesimlerce halen
'tiyatro'
olarak yorumlanabiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
Özgür Özel
de bu konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Özel, Sabah'a konuşan Özel bu konuya da değindi.


"Tiyatro diyen eksik akıllıdır"


Özgür Özel, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:


'Bu bir tiyatro' diyorlardı. Hatta... Partinin bir toplantısında... Televizyon da vardı... 'Bu bir tiyatro' dediler.

Anında karşı çıktım... Dedim ki... 'Kardeşim, bal gibi darbeydi... Buna tiyatro diyen ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır.'

Ve devam ettim... 'Buna tiyatro demek kadar, Türkiye'ye yapılacak büyük kötülük yoktur.'


Kılıçdaroğlu'na mesaj mı?


15 Temmuz'dan önce yaptığı bir açıklamada
"Darbe olursa, tankın önüne ilk ben çıkarım"
diyen CHP eski Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu,
15 Temmuz'a ise 'tiyatro' demeyi tercih etmişti.

Karanlık 15 Temmuz gecesi İstanbul'a indikten sonra, birkaç metredeki FETÖ'cülerin kontrolündeki tankların arasından geçerek havalimanından ayrılmıştı. Havalimanında önce VIP'te bekleyen Kılıçdaroğlu sonra dönemin CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde kahve içerek geceyi televizyondan takip etmişti.


#15 Temmuz
#Özgür Özel
#Kemal Kılıçdaroğlu
18 dakika önce
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