Kılıçdaroğlu'ndan dönüş sinyali: Parti yönetilmek zorunda kaçmak olmaz

22:2127/08/2025, Çarşamba
G: 27/08/2025, Çarşamba
Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e kaybettiği seçimde 'şaibe' iddaları hakkında konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e kaybettiği seçimde 'şaibe' iddaları hakkında konuştu.

CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şaibeli kurultay davalarına ilişkin dair yakın çevresine yaptığı açıklamada, "İstanbul İl Kongresi iptal olursa kurultayın hükümsüz olması için gerekçe olmuş oluyor. Delegeler iptal olunca dolaylı olarak kurultay etkileniyor." ifadelerini kullandı. TV 100'e konuşan kaynaklar, "Kılıçdaroğlu kurultay davası iptal edilirse 'Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz' görüşünde." dedi.

2023’te yapılan CHP kurultayında delegeye "oy karşılığında para, telefon ve ev verildiği" iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Kurultayın iptali için dava açan CHP’nin eski Hatay Büyükşehir Belediye başkanı müşteki Lütfü Savaş'ın avukatı, Özgür Özel için "Gayrimeşru genel başkan" ifadelerini kullanmıştı. Avukat yaptığı konuşmada "İvedilikle Özgür Özel görevden el çektirilmelidir. Karar kesinleşene kadar mutlak butlan ile Kemal Kılıçdaroğlu’na yetki verilmeli” vurgusu yapmıştı.

CHP 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin davanın yeni duruşması önümüzdeki günlerde görülecek.

Davaya sayılı günler kala, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Parası olan devirsin, partiyi alsın götürsün..."

TV100’e açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, CHP eski liderinin,
"Konuşulması gereken CHP’nin bu duruma düşmüş olması; biri delegenin oylarını parayla satın almış, parti bununla anılmamalı. Parası olan devirsin, partiyi alsın görüntüsü sistemi felç eden, partiyi bitiren bir görüntü."
dediğini aktardı.

"Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz"

Kılıçdaroğlu, yakın çevresine ilişkin yaptığı açıklamada,
"İstanbul İl Kongresi iptal olursa kurultayın hükümsüz olması için gerekçe olmuş oluyor. Delegeler iptal olunca dolaylı olarak kurultay etkileniyor."
ifadelerini kullandı.
TV 100'e konuşan kaynaklar,
"Kılıçdaroğlu kurultay davası iptal edilirse 'Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz' görüşünde."
dedi.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Özgür Özel
#CHP
#Kurultay
