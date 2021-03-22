Gündem Kılıçdaroğlundan HDPli Gergerlioğluna destek telefonu
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu’ndan HDP’li Gergerlioğlu’na 'destek' telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü propagandası yapmak suçundan vekilliği düşürülen HDP’li Gergerlioğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Gergerlioğlu, Kılıçdaroğlu’nun kendisine desteklerini ilettiğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu

TBMM koridorlarında terör örgütü lehine slogan atarak terör örgütü propagandası yapması sonrası hakkında soruşturma başlatılan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, dün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gelişmenin ardından HDP’li Gergerlioğlu’nu aradı.

Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, “Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beni aradı. Skandalı kınadı. Ortak payda çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

HDP'li Gergerlioğlu serbest bırakıldı
GÜNDEM
HDP'li Gergerlioğlu serbest bırakıldı

Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından HDP'liler terör örgütü PYD sloganı attı: Berxwedan jiyane (Yaşamak direnmektir)
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Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından HDP'liler terör örgütü PYD sloganı attı: Berxwedan jiyane (Yaşamak direnmektir)
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun terör örgütü propagandası suçundan yargılandığı davanın sonuç kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düştü. Kararı protestoyla karşılayan HDP'liler, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin sloganı olan Kürtçe 'Berxwedan jiyane' (Yaşamak direnmektir) ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan, 'PKK terör örgütü müdür?' sorusuna tepki çeken cevap: Bir terör varsa, devlet de PKK da terör estiriyor​
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Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan, 'PKK terör örgütü müdür?' sorusuna tepki çeken cevap: Bir terör varsa, devlet de PKK da terör estiriyor​
Geçtiğimiz günlerde vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 3 ay önce katıldığı bir YouTube yayınında söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

'PKK'yı bir terör örgütü olarak niteliyor musunuz?' sorusu üzerine Gergerlioğlu, 'İki insan kavga ediyor. Bu kavga eden insanların mutlaka bir kavga nedeni vardır. Bir terör varsa, devlet de PKK da terör estiriyor.' ifadeleriyle karşılık veriyor.
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