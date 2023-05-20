Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övdüğü paylaşımlarını kaldırdığı

Türkiye’nin seçimini yaptığı 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AK Parti’nin gerisinde kalan CHP’de değişim rüzgarları esiyor. Avukat Cevdet Nasıranlı bu süreçte Yedili Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni başdanışmanı olarak göreve geldi. Nasıranlı’nın danışmanlık görevine geldikten sonra, sosyal medya hesabında eskiden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanının sonradan sildiği içerikler ise şunlar:

“Erdoğan, Kürtlerden, Alevilere, Romanlara, Gayrimüslimlere, Kadınlara kadar Cumhuriye tarihi boyunca, ötekileştirilmiş bütün kesimleri merkeze taşıyarak yüz yıllık antidemokratik ezberi bozmak konusunda bir devrim yaptı.”