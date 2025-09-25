Yeni Şafak
Kilis’te aranan 27 kişi yakalandı

17:0225/09/2025, Perşembe
IHA
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 27 kişi gözaltına alındı.
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 27 kişi gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1-25 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 27 kişi yakalandı.

Jandarma bünyesinde oluşturulan "Özel Maksatlı Timler" tarafından yapılan çalışmalarda; hırsızlık, kasten öldürme, silahla yağma, uyuşturucu madde bulundurmak, göçmen kaçakçılığı, dolandırıcılık, hileli iflas, cinsel istismar, tehdit ve nafaka hükümlerine uymamak gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 27 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslardan 9’u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Kilis
#firari
#operasyon
