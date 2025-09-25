Kilis’te aranan 27 kişi yakalandı

Jandarma bünyesinde oluşturulan "Özel Maksatlı Timler" tarafından yapılan çalışmalarda; hırsızlık, kasten öldürme, silahla yağma, uyuşturucu madde bulundurmak, göçmen kaçakçılığı, dolandırıcılık, hileli iflas, cinsel istismar, tehdit ve nafaka hükümlerine uymamak gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 27 kişi gözaltına alındı.